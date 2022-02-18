財匯局：發現核數師未能適當處理已識別的錯報

財務匯報局公布，一間上市實體的核數師未能識別重大錯報及未能發表適當的審計意見，並已將該調查報告轉介香港會計師公會，以決定是否需要採取任何紀律處分。為免影響紀律處分程序，相關人士的名稱將不會於此時公開。

財匯局指出，識別在2014年已完全減值的應收款項減值損失，於上市實體截至2016年12月31日止年度的綜合財務報表中重複出現；以及基於錯報，就2016年的財務報表發表適當的非無保留意見。

調查顯示，核數師未能識別與外幣儲備有關的認定層次的重大錯報風險，並適當設計及執行實質性程序以測試可歸因於子公司 A 的匯兌差額的準確性；及評估與子公司 A 財務報表有關的合併調整換算是否適當和準確。

調查指出，涉事的上市公司，旗下一家子公司持有上市實體的前子公司的應收款項。由於應收款項被認為不可收回，上市實體2014 年通過合併調整的方式，就應收款項全部餘額確認減值損失。

因為錯誤，在2016年財務報表的個別財務報表中確認應收款項減值虧損，並併入2016 年財務報表，而重複確認應收款項的減值虧損，導致上市實體的虧損被誇大，以及因將子公司的財務報表轉換為上市實體的呈列貨幣而導致的外幣儲備相應錯報。其後，上市公司重新發布了 2016 年經調整財務報表，以更正上述錯報。