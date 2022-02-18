內地樓市調控有望「鬆綁」　個別城市降買樓首期...

面對經濟下行壓力大增，內地房地產的調控有望逐漸「鬆綁」，以配合當局的穩經濟步伐。近日再有內地城市放鬆房貸政策，據報山東省菏澤市有多家大型銀行把「無樓無貸」人士的房貸首期比例，由原來三成降至最低兩成。至於重慶、贛州亦有部分銀行在農曆新年前後把有關房貸首期比例降至兩成，消息刺激內房股周五逆市做好。

內媒引述業內人士指，此輪調整城市均為非「限購」城市，是由當地地方住房、金融職能部門根據因城施策原則共同決定調整。惟有官媒指，這次菏澤市首期比例調整只是銀行的「自主經營性行為」，當地仍然執行2016年最低20%的首置首期比例要求，沒有對首期比例進行統一調整。

儘管如此，中指研究院指數事業部研究副總監陳文靜認為，下調房貸首期比例釋放積極信號，預計可提振當地市場情緒，不排除未來有更多城市倣效跟進，特別是一些市場調整壓力比較大的三、四線城市。

另邊廂，再有金融機構出手發債為房地產行業紓困，內地四大資產管理公司(AMC)之一的中國東方資產管理，在全國銀行間債券市場公開發行不超過100億元人民幣金融債券的申請已獲批。據了解，集資所得主要用於重點房地產企業優質項目的風險化解及處置，開展行業不良資產紓困及房地產金融風險化解工作，為四大AMC中首單支持房地產項目的金融債。

至於興業銀行擬按市場和業務發展需要，計劃發行房地產項目併購主題債券，募集資金不低於100億元人民幣。據報該行近期已陸續接洽多家優質房企，實地調研他們併購重點房企風險處置項目的標準及流程等，透過併購貸款及財務顧問等，支持優質房企兼併收購出險及困難的優質房地產項目。