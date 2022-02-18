疫情持續削弱業主信心　玖瓏山三房劈價112萬易手

新冠肺炎疫情不斷擴散，持續削弱業主持貨信心，沙田玖瓏山套三房單位劈價112萬元，以1,238萬元售出，原業主持貨超過7年帳面賺約51萬元，升幅僅約4.3%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●利嘉閣何詠詩表示，西營盤星鑽中層B室，實用面積約502方呎，兩房間隔，單位以1,300萬元沽出，呎價約25,896元。原業主於2015年3月以約1,174.6萬元購入單位，現轉手帳面獲利約125.4萬元，物業升值約10.7%。

●中原盧鏡豪指出，鴨脷洲海怡半島2月暫錄10宗成交，其中11座中低層D室，實用面積約632方呎，三房連套房間隔，望街景，原叫價1,038萬元，放盤僅3小時即減至998萬元易手，呎價約15,791元。原業主於2005年9月以315萬元買入單位，現轉售帳面獲利683萬元，單位升值2.2倍。

●世紀21北山嚴智贇表示，新北角栢景臺2座高層連天台戶，實用面積約910方呎，三房間隔，連約850方呎平台，獲區外換樓客以約2,900萬元承接，呎價約31,868元。

●世紀21北山梁淑儀稱，天后興漢大廈高層C室，實用面積約504方呎，兩房間隔，獲區外首置客以930萬元承接，呎價約18,452元。原業主於2007年11月購入單位，作價390萬元，現沽貨帳面獲利540萬元，單位升值近1.4倍。

●中原蘇浩德指出，天后美城花園大廈低層H室，實用面積約1,227方呎，套四房間隔，望維港景，放盤約2個月，累減220萬元，以2,280萬元易手，呎價約18,582元。

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九龍區

●中原袁顯岸稱，紅磡黃埔花園2月暫錄7宗成交，比上月同期5宗略為加快，平均實用呎價則下跌至約15,993元。屋苑1期3座低層D室，實用面積約777方呎，三房連套房間隔，成交價1,050萬元，呎價約13,514元。原業主於2013年8月以805萬元買入單位，持貨8年半帳面獲利245萬元。

●中原黎浩棠表示，土瓜灣旭日豪庭低層F室，實用面積約534方呎，兩房間隔，開價928萬元，議價後以882萬元成交，呎價約16,517元。原業主於2007年11月以280萬元入市，持貨14年多帳面獲利602萬元，升值約2.15倍。

●香港置業胡耀才指出，啟德龍譽1B座低層C室，實用面積約226方呎，開放式間隔，每月叫租約1.3萬元，放租2個月減租500元，以1.25萬元獲承租，呎租約54.8元。

●香港置業周栢達表示，旺角利‧晴灣23上月錄約5宗租務成交，項目中層C室，實用面積約317方呎，一房間隔﹐減租500元，成交月租1.45萬元，呎租約45.7元。

●世紀21富山劉倩彤稱，樂富居屋德強苑B座高層1室，實用面積約574方呎，三房間隔，原開價750萬元，累減45萬元或6%，未補價第二市場成交價705萬元，呎價約12,282元。原業主於2001年以154萬元購入單位，持貨至今帳面獲利551萬元，單位升值約3.6倍。

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新界區

●世紀21奇豐周淑萍表示，沙田第一城7座高層B室，實用面積約515方呎，三房間隔，叫價798萬元，累減70萬元或約8.8%，獲買家以728萬元承接，呎價約14,136元。原業主於1996年4月購入上址，當時作價245萬元，持貨至今帳面獲利483萬元。

●中原徐家倫指出，沙田玖瓏山傲瓏閣2座中層C室，實用面積約952方呎，三房連套房間隔，開價約1,350萬元，議價後以1,238萬元售出，呎價約13,004元。原業主於2014年11月以約1,187萬元購入單位，持貨至今帳面獲利約51萬元，單位升值約4.3%。

●世紀21奇豐胡國強表示，馬鞍山居屋富安花園1座高層K室，實用面積約437方呎，兩房間隔，原叫價585萬元，議價後以530萬元已補價自由市場價沽出，呎價約12,128元。原業主於2017年3月以408萬元買入單位，持貨5年帳面獲利122萬元。

●中原楊頌堯表示，大埔居屋頌雅苑2月暫錄約1宗成交，單位為A座高層22室，實用面積約443方呎，兩房間隔，開價約518萬元，減價後已補價自由市場成交價475萬元，呎價約10,722元。原業主於2015年6月以378萬元購入單位，是次沽貨帳面獲利約97萬元，單位升值約25.7%。

●中原柯勇稱，將軍澳都會駅本月暫錄5宗成交，較上月同期7宗略為減慢，平均實用呎價回落至約15,282元。屋苑1座高層B室，實用面積約678方呎，三房連套房間隔，享海景，以1,180萬元易手，呎價約17,404元。

●利嘉閣鄺皓聰表示，青衣灝景灣8座高層A室，實用面積約778方呎，三房間隔，原叫價1,550萬元，累減202萬元，以1,348萬元易手，呎價約17,326元。屋苑現時有約70個單位放售，叫價由830萬元起。

●中原王勤學稱，元朗區本月累錄約42宗二手買賣，其中尚悅佔6宗最多，全屬兩房成交個案，其中5座中層E室，實用面積約355方呎，屬細兩房，叫價540萬元，最後減至535萬元，呎價約15,070元。原業主於2013年1月以339.2萬元買入單位，持貨9年帳面獲利約195.8萬元，單位升值約57.7%。

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