新盤成交雖疏落 白石角兩房重售卻比3年前貴14%
2022年02月18日 22:11
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第5波疫情嚴峻，新盤市場繼續吹冷風，交投量疏落。周五(18日)暫錄約7宗成交，當中啟德有項目以新高價獲承接，而大埔白石角則有兩房單位重售，較3年前的成交價高逾14％。
●啟德THE HENLEY III三房2,543萬沽
恒基地產(00012)旗下啟德THE HENLEY III，近日連錄2宗成交，共涉約3,118.9萬元。其中，周五(18日)沽出3B座38樓A室，實用面積778方呎，採三房間隔，以2,543.24萬元成交，呎價約32,689元，成交價為該期數項目新高。
另外，新近售出的3B座1樓F室，實用面積229方呎，開放式房間隔，成交價為575.69萬元，呎價約25,139元。
●黃竹坑站揚海三房售3,244萬
市區新盤餘貨有承接，由嘉里建設(00683)及信和置業(00083)等發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第2期揚海，周五(18日)錄得第2A座37樓B室的成交，實用面積842方呎，三房連儲物室間隔，成交價為3,244.72萬元，呎價約38,536元。資料顯示，該盤本月暫錄2宗成交。
●大埔白石角逸瓏灣8兩房1,063.64萬重新售出 較3年前高14.7%
信和置業(00083)旗下大埔白石角逸瓏灣8，周五(18日)錄得新成交，有早前遭終止交易的單位重新沽出﹐最新成交價較3年前高約14.7％。該單位為3C座9樓F室，實用面積595方呎，兩房間隔，原本於2019年3月以927萬元招標沽出，惟交易於上月31日終止。據成交紀錄冊顯示，上述單位最新以1,063.64萬元再次沽出，呎價約17,876元。
●長沙灣映築獲樓換樓買家以834.9萬購三房
由恒基地產(00012)與市建局合作發展的長沙灣映築，周五(18日)錄得6樓A室的成交，實用面積769方呎，三房間隔，成交價約834.9萬元，呎價為10,857元。資料顯示，上述物業預留予參與市建局樓換樓計劃的業主。
●何文田瀚名下周二招標發售三房單位
嘉里建設(00683)旗下何文田瀚名，公布最新銷售安排，落實於下周二(22日)招標發售20樓B室，實用面積1,132方呎，三房間隔。該單位會於當日上午10時招標，中午12時截標。