新盤成交雖疏落　白石角兩房重售卻比3年前貴14%

第5波疫情嚴峻，新盤市場繼續吹冷風，交投量疏落。周五(18日)暫錄約7宗成交，當中啟德有項目以新高價獲承接，而大埔白石角則有兩房單位重售，較3年前的成交價高逾14％。

●啟德THE HENLEY III三房2,543萬沽

另外，新近售出的3B座1樓F室，實用面積229方呎，開放式房間隔，成交價為575.69萬元，呎價約25,139元。

●黃竹坑站揚海三房售3,244萬

●大埔白石角逸瓏灣8兩房1,063.64萬重新售出 較3年前高14.7%

●長沙灣映築獲樓換樓買家以834.9萬購三房

●何文田瀚名下周二招標發售三房單位