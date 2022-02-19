東方日報B1：中美科技戰惡化　騰訊阿里染「惡名」

USTR在報告中指出，微信及WeChat的生態圈是「中國最大的假冒商品平台之一」，並指微信雖然自稱為社交工具，但其社交平台及電子商務生態系統能夠「無縫運作」，助長了冒牌商家從宣傳到銷售的一條龍運作模式。雖然微信原則上會要求商家提交商標註冊和營業執照等文件，惟造假者仍然能夠輕易蒙混過關。

報告指，權益持有人反映微信的正版維權網站「過於官僚且無用」，即使抓到賣假貨的商家，多數也只是短暫封停帳號，少有永久停封。

今次阿里旗下平台也榜上有名，惟其打擊冒牌貨的努力卻得到USTR的肯定。報告稱，阿里在電商行業中擁有「最好的防偽流程和系統」而聞名，並主動地與權益持有人及美國政府溝通。不過，去年在全球速賣通上出售的假冒商品顯著增加；而在淘寶平台上，冒牌貨的數目仍居高不下，而該平台最近更收緊了申訴的門檻，影響了正版權益的伸張。

另一家遭列入名單的電商平台拼多多，則被指「似乎正在朝着錯誤的方向前進」，包括冒牌貨下架延遲、缺乏透明度的程序、更繁重的申訴流程等。

對於USTR的指控，騰訊就此表示強烈反對，並指其在平台上積極監控、阻止和處理違規行為，並在知識產權保護方面投入了大量資源。阿里則回應指，會繼續與政府機構合作，解決知產權方面的憂慮。

報告又指，中國仍然是世界第一大假冒產品的來源地，產自中國的冒牌貨(包括從香港轉運的貨品)，佔美國海關檢獲的冒牌貨總數約79%，以金額計佔比更達到83%。USTR亦點名提及一些專賣冒牌貨的實體市場，包括深圳的華強北、羅湖市場、上海的亞太新陽服飾禮品市場、北京的秀水街服裝市場等。

中國外交部發言人汪文斌指，美國應停止將經貿問題政治化，全面客觀公正地評價中企在知識產權保護作出的努力和取得之成效，讓兩國企業在平等互利、相互尊重的基礎上合作。

事實上，美國頻頻出招針對中國科企之際，其本土的科技巨擘亦正面臨困境。Facebook母公司Meta周四股價暴跌逾4%，其市值約5,650億美元(約4.4萬億港元)，跌出全球10大市值企業，排在騰訊之後。Meta數周前公布了業績，該公司的用戶增長陷入停滯，而押注「元宇宙」的轉型策略也未能在短期內奏效，股價自去年9月高位累跌45.95%。