美股道指收挫232點　Roku下瀉22％

美國總統拜登一再堅稱俄羅斯正密謀入侵烏克蘭，故市場似乎仍在消化歐洲地緣政治相關的負面消息。美股3大指數周五(18日)下挫，道指收報34,079點，跌232點或0.68%；標指收報4,348點，跌31點或0.72%；納指收報13,548點，跌168點或1.23%。

相比起歐洲局勢變化，美國本土的通脹及貨幣政策轉向似乎才是華爾街的焦點。有「華爾街狼王」之稱的知名投資者艾肯(Carl Icahn)警告，聯儲局在疫情期間不斷印鈔，終將導致悲慘收場。當局在疫情期間採取寬鬆貨幣政策，推高通脹，加上供應鏈樽頸進一步推升物價，最後勢必令通脹失控。

受加息預期升溫所累，ARK Investment行政總裁、「科技女股神」伍德(Cathie Wood)掌舵的多隻基金損失慘重，其中ARK Innovation ETF(ARKK)已自去年2月高位累跌57.3%，亦令外界質疑她的投資策略是否已不合時宜。伍德在接受外媒訪問時回應稱，旗下基金所持有的科技公司估值暫時遭到市場低估，更呼籲投資者「給我們5年時間」。

她說︰「我們最大的擔憂是，投資者把我們眼中的暫時調整，當成了永久的損失。」雖然美國通脹持續高企，已令聯儲局不得不加快「收水」，並引發市場動盪，但她始終堅信通脹的影響將會消退；創新科技的令生產力提高、成本下跌，通縮將會捲土重來。

個股方面，串流影視平台Roku截至去年底止第四財季收入按年增33.15%至8.65億美元；純利倒退64.8%至2,368.7萬美元；毛利率倒退3.13個百分點至43.87%。該公司指，全球供應鏈樽頸引致的晶片荒及貨運問題，不止影響了電視機等電子產品產量，更推高了串流設備等終端產品的價格，惟公司並不打算把成本轉嫁給顧客。

Roku料今季收入達7.2億美元，低過市場估計的7.48億美元，其股價周五急挫22.29%，收報112.46美元。