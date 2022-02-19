聯儲新規！高級官員禁止買個股及加密貨幣等資產

美國聯儲局周五(18日)公布新規則，將限制該局高級官員持有個股、債券以及加密貨幣在內的大量資產。

該些規則將涵蓋聯邦公開市場委員會(FOMC)成員、地區聯儲銀行行長和許多其他官員，包括定期參加董事會會議的職員、債券服務台經理和美國聯儲局僱員。有關限制還會延伸到該些官員的配偶和未成年子女。大部分限制措施將於5月1日生效。

聯儲局聲明指，預計在完成進一步審查和分析後，額外的聯儲局工作人員將受到該些規則的全部或部分約束。聲明還說，新規則「旨在通過防止任何利益衝突的出現來支持公眾對委員會工作的公正性和完整性的信心。」

根據規定，仍有投資持倉的官員會有12個月的時間來拋售新規禁止的持倉；至於新的聯儲局官員將有6個月的時間進行拋售。

新規則所涵蓋的官員未來亦可以購買其他允許的資產，但必須提前45天發出通知，這一限制將於7月1日起生效。他們必須持有該些資產至少一年，並將被禁止在「金融市場壓力加劇時期」(該時期)進行的任何交易。

該時期沒有固定的定義，將由聯儲局主席和董事會總法律顧問確定。

除股票、債券和加密貨幣外，該禁令還包括商品、外匯、行業指數基金、衍生品、沽空，以及機構證券，亦禁止使用孖展購買資產。