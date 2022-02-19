李澄幸：加息周期仍須配置債券

完善的投資策劃，應該考慮到投資者的需要，包括投資目的、投資年期、回報目標、風險承受水平等，從而把資金分配於不同的資產類別，比如股票、債券、商品和現金等，這也是常說的「資產配置」。

理論上，在各種經濟周期中，不同的資產有強弱之分，其中一個比較為人熟悉的理論是「美林投資時鐘」，該理論將經濟周期分成4類，分別是通貨再膨脹、復甦、過熱及滯脹，每個周期中都有表現得比較出色的資產類別，依次為債券、股票、商品及現金。

現時通脹高企，加息周期亦將重臨，表面迹象屬過熱階段，商品如原油等理論上是最受惠的，亦有人因此想摒棄債券，因為加息周期中債券價格普遍下跌。那是否有工具可以便捷地從債券價格下跌中獲利呢？交易所買賣基金(ETF)市場勝在多元化及選擇眾多，除了可通過ETF投資債券外，也有反向看淡債券表現的ETF。以美國市場為例，有ProShares Short 7至10年國債(TBX)和ProShares Short 20年以上國債(TBF)可參考。

不過，資產配置不應過於依賴預測行事，無論是預測經濟周期、預測升跌或預測買賣時機都不可能完全正確，正因如此，投資組合才應該分散，達到長遠升值的同時亦能減低組合的波動性。

補充一下，在加息周期中，債券表現一定會差嗎？參考上一次美國加息周期，即2015至2018年，美國中年期國債ETF(IEF)的回報雖低，只介乎1至2.5%之間，惟仍然錄得正數的回報，在2018年更是取得優於標普500指數的表現，該年標指下跌了約4.5%。

故此，表面上看債券雖不吸引，但對於穩定投資組合仍然有其功能，況且未來不可預測，惟有保持合適的資產配置才是長線投資之道。所以，就算看淡債券市場及對於反向ETF感興趣，亦只宜小注及用作短線用途。

香港財務策劃師學會主席 李澄幸(作者為註冊持牌人士，內容非投資意見)