1周10大驚奇︰美國頻出招打壓華企　為重啟貿戰試水溫？

在當市場關注東歐俄烏局勢之際，美國卻頻頻出招打壓中國企業，似是要再挑起爭端的兆！繼上周美國商務部把藥明生物旗下公司列入未經核實清單後，美國貿易代表辦公室亦推出了「惡名市場」名單，指控騰訊、阿里巴巴等中國企業侵犯版權及助長冒牌貨物，以打擊盜版為名，實質壓制華企之心昭然若揭。

【1、美打貿戰反自損 爭端未完勢掀亂局】

中美首階段貿易協議於去年底已結束，惟中方增購美國貨物的承諾遠未達標，這份在美國前總統特朗普時期簽署的合約早已名存實亡。美國貿易代表辦公室(USTR)近日卻表示，需要尋求新的戰略並更新國內貿易工具，以應對中國的不公平貿易政策，預示華府隨時再度挑起貿戰！有智庫機構更指出，美國在過去數年的貿易戰中不但沒有得到任何好處，更因此而損失了19%對華出口額。

中國在首階段協議中雖曾承諾增購2,000億美元美國商品及服務，惟大華銀行指出，中方只實現約61%的商品採購目標，以及52%的服務採購目標。同時，美國對華貿易逆差進一步擴大，於去年增長了14.5%至3,553億美元，是繼2018年貿易爭端開始以來最高，反映兩國貿易的結構性失衡仍然存在。

該行指出，根據協議，雙方會有評估協議執行和解決爭端的程序，惟在首階段協議無疾而終後，兩國迄今也未有宣布任何具體後續行動。故該行認為，中美貿易關係前路仍然崎嶇，未來數年的競爭主題將轉向「科技戰」。

美國智庫彼得森國際經濟研究所(PIIE)更指，貿易協議未起到作用之餘，美國反因策動貿易戰，在2018年及2019年分別損失240億美元和300億美元的出口額。若無這些損失，美國納稅人不需為上屆特朗普政府所推出的數百億美元農業補貼「買單」。

PIIE以美國出口增長趨勢作估計，指出由於貿易戰，導致2021年美國對華出口損失了394億美元或20%，過去3年累計損失則達934億美元或19%。該機構續指，美國的關稅推高了進口成本，不利於購買進口貨的消費者和企業，也損害了美國的競爭力。雖然其中一些損失可以被其他因素抵銷，但已對經濟造成整體損害。

【2、高盛︰俄烏開戰對股市影響將更甚於吞併克里米亞】

要數近日市場的焦點，莫過於陰晴不定的俄烏局勢。高盛首席全球股票策略師Peter Oppenheimer 表示，俄羅斯可能入侵烏克蘭對股市的衝擊，將比2014年吞併克里米亞更嚴重。

歐股周一大幅下跌，Oppenheimer表示，歐股將繼續受到波動的困擾，直到烏克蘭地緣政治局勢的不確定性消退。他稱，如果看看最近的一些事件，像是吞併克里米亞，它將風險溢價推高大約20個基點，對股市產生大約5%的影響，而這次可能會更大，故推算這次風險溢價可能會推高20至40個基點之間，讓使股市下跌5%以上。

2014年2月至3月，俄羅斯入侵併吞了克里米亞半島，引發國際社會的強烈抗議和一波經濟制裁，軍事專家表示最近幾周俄羅斯軍隊在烏克蘭邊境的異常集結與上次入侵之前情況十分類似。

【3、美禽流感影響擴大 雞胸肉漲價逾14%】

美國通脹問題升溫，令市民飽受百物騰貴之苦。外媒報道，美國因禽流感已擴散至中西部和東海岸地區，導致雞胸肉價格持續上漲，1月零售價每磅來到3.726美元，按年飆14.3%。

報道指出，目前在美國蔓延的禽流感病毒株是「H5N1」，曾在2015年從加州到印第安納州，15州共211座家禽場出現案例，近5,000萬隻禽鳥遭撲殺，多國暫停美國進口，農業部料損失約33億美元。

【4、美銀調查：睇淡科技股16年最高 現金配置高達38%】

美國銀行調查顯示，基金經理準備迎接美國聯儲局進取的貨幣收緊政策，睇淡科技股的程度創下近16年以來之最。

根據2月4日至10日進行的該調查，科技板塊淨配置降至2006年8月以來最低。普遍受訪者於上周四美國通脹報告前給出回應，顯示美國通脹極火熱，促使投資者預計今年聯儲局將加息7次。

投資者迅速削減對增長股的注碼，此類注碼於過去10年令標普500指數上漲。利率上升衝擊估值較高的科技股。

由Michael Hartnett牽頭的美銀策略師稱，整體股票配置已經大幅下降，不到1/3的客戶睇好股票，而1月份時逾半數。同時，現金被認為是最受偏愛的資產，淨配置達38%。

投資者當前預計，只有標普500指數跌至3,700點後，聯儲局才會出台支持性措施。據悉，該項全球調查獲314位管理着總計1萬億美元資產的基金經理參與。

【5、華爾街狼王警告：聯儲局退市將以糟糕局面結束】

對沖基金大鱷、綽號「華爾街狼王」的艾肯(Carl Icahn)接受外媒採訪時表示，預測聯儲局印鈔政策將會以相對糟糕的狀況退場，又認為過熱的通脹將為市場帶來麻煩，政府根本控制不了物價上漲。

他相信股市的熱潮不會在短期內結束，但由於變數太多，無法預測下次熊市會在何時出現。

他稱，聯儲局唯一能控制的是自身政策，同時又稱讚聯儲局前主席沃爾克(Paul Volcker)在1970年代後期為應對高通脹做出的努力。

【6、科技女股神：旗下基金損失屬短暫 沽空創新想法荒謬】

隨着美國加息預期升溫，美股也跌跌不休，由「科技女股神」伍德(Cathie Wood)掌舵的基金大幅回調，令不少投資者損手。她接受外媒訪問時解釋，其專注於創新投資組合中的科技公司被大幅低估，旗下基金下跌將會是短暫。

她稱：「我們確實相信這些創新的科技公司已經在非常低的位置，相對於它們的潛力被低估了，我們需要5年時間，投資者不要把我們認為的暫時損失變成了永久損失。」

對於專門針對伍德旗下基金ARK Innovation ETF(ARKK)進行反向沽空的Tuttle Capital Short Innovation ETF(SARK)，自去年11月推出以來累積飆升55%，而同期ARKK則下跌42%。

伍德指：「他們是在沽空創新，在美國，沽空創新的想法是荒謬。在我看來，假以時日，這將不會成為一門生意，而且他們也沒有做任何研究。」

【7、高盛：通脹正擠壓美企利潤 關注其對財報影響】

投行高盛認為，目前美國出現歷史罕見的勞動力市場緊張、低失業率以及不斷上升的工資通脹正在擠壓企業的利潤率，讓美國企業疲於應付。

高盛策略師David Kostin及其團隊表示，通過對美股標指成份股公司去年第四季度財報電話會議的分析可以看出，在勞動力參與率仍然低於疫情前水平的情況下，許多公司正在提高薪酬以吸引員工，這對企業利潤構成壓力。該行稱，儘管工資增速達到數十年來最快，但人手問題仍然存在，也是供應鏈中斷的原因之一。

Kostin在一份報告中指出，供應鏈中斷繼續影響利潤率，目前尚不清楚這些問題何時得到解決，而在最近一個季度的財報電話會議顯示，供應鏈中斷將持續多久，以及美國經濟距離正常化還有多遠，存在更多不確定性。

不過，Kostin表示，那些在供應鏈問題出現之初就採取行動的公司能夠保護利潤率，並說分析師們在財報季開始時低估了企業利潤的強勁程度。高盛還建議關注那些資產負債表強勁、利潤率穩定、能夠在投入成本通脹時期保護利潤的優質公司。

在迄今已公布季度業績的標指成份股公司中，53%比預期高出至少1個標準差，每股盈利平均比預期高出8%，原因是利潤率好於預期。Kostin表示，他預計今年每股盈利將增長8%，2023年將增長6%。

高盛又指，併購是電話會議上的另一個主要話題，因為很多公司尋求通過併購交易來推動戰略增長並回報股東。但在去年美國宣布的併購交易達到創紀錄的3.1萬億美元之後，Kostin表示，由於盈利成長下降和反壟斷審查增加，他預計2022年交易活動將放緩。

【8、IMF：供應鏈亂象恐到2023年 考驗歐央行幣策】

造成通脹的元凶之一，正是全球供應鏈亂象。國際貨幣基金組織(IMF)警告，供應鏈中斷在去年很大程度影響了歐元區的經濟增長，且因疫情可能會持續到2023年，對歐洲央行構成了考驗，因目前歐元區通脹逾5%，遠超歐央行2%目標。

供應鏈限制使2021年歐元區經濟擴張減少了2個百分點，製造業產出減少了6%。IMF指出，限制還推高了通脹，對不含能源成本的生產者價格漲幅做出了大約一半的貢獻。

【9、仲有得升？對沖基金大佬：亞馬遜未開發價值達7.8萬億】

雖然整體股市表現不佳，但也有投資名宿推薦一些股市的海遺珠。曾押注英特爾及亞馬遜而大賺的對沖基金Third Point創辦人Daniel Loeb認為，「電商一哥」亞馬遜正處於重要的轉捩點，其未開發價值高達1萬億美元(約7.8萬億港元)，主因是市場未完全認識亞馬遜兩大核心業務的價值，包括電子商務及雲業務Amazon Web Services(AWS)。

他認為，亞馬遜雲端AWS的企業價值超過1.5萬億美元，幾乎相當於該公司目前1.6萬億美元的市值，而亞馬遜的零售業務可能價值約1萬億美元。

截至去年底，Third Point持有的亞馬遜股份價值達7.84億美元。

【10、股神軍師：通脹是僅次於核戰的全球頭號威脅】

「股神」巴菲特的拍檔兼軍師芒格表示，通脹是僅次於核戰的全球頭號威脅。他指出，與1970年代通脹相比，聯儲局目前面臨的通脹問題，可能較該局前主席沃爾克(Paul Volcker)當時面對的問題更嚴重，而且更難解決。

此外，芒格重申對虛擬貨幣的負面立場。他指出，由於風險資本及比特幣「嚴重過剩」，希望立即禁止虛擬貨幣，並再次稱讚中國禁止虛擬貨幣的做法。他又表示，自己當然沒有投資，並稱虛擬貨幣就像性病之類的東西一樣，令人不齒。此前他曾形容比特幣為「老鼠毒藥」。