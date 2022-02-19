致富智庫：利是錢到手！家長教導孩子點使大有學問...

中國傳統習俗過了正月十五，小朋友就可以開開心心「拆利是」了！不過，同時亦是各位家長頭痕的時候，皆因不少慈父慈母都會惆悵這筆利是錢的用途。事實上，利是錢是一個讓小朋友學習理財的大好機會，各位家長不妨趁子女「利是𢭃來」之後，親自教導他們如何用得其所、愈儲愈多！

根據投資者及理財教育委員會(投委會)去年調查顯示，本港家長向子女灌輸理財觀的取態傾向保守。調查發現，僅28%家長會抽空主動與子女討論金錢管理，有12%家長更指完全不會與孩子談及相關話題，原因是他們年紀尚小，未能明白理解。不過，亦有49%受訪家長容許子女管理部分或所有利是錢。

理財專家指出，不同年齡層的小朋友認知有別，故建議選用適合他們知識領域及範疇的方法去教導，而不應強行灌輸千篇一律的理財知識，才可有效讓孩子學而致用。以下將學童分成3個年齡層面逐一解讀。

【3至6歲小朋友】

升上幼稚園的小孩，創意無限且活潑好動，所以不妨讓他們嘗試「拆利是」的滋味，又或者引導他們用紙筆畫下心目中金錢的樣子，讓他們「童心看金錢」，而家長則可以透過這些活動，向他們講解貨幣的顏色、圖案及形狀等特徵，令他們在方面的意識漸漸萌芽。

除此之外，家長亦可以利用著名的「棉花糖實驗」教導他們，以此道理比喻為儲錢，例如跟他們說「不如保留一些糖果，以便日後想吃時再吃」，啟發子女意識到儲錢乃積少成多的習慣，同時更可以為子女準備錢罌，「形象化儲錢的行為」，陪伴他們將部分或全部利是錢放進錢罌，並定期與他們數數錢罌內的金錢數目，讓孩子了解儲蓄會慢慢增加，從而建立他們的數學觀念。

【7至11歲兒童】

至於一班已經就讀小學的孩子，由於他們對「加、減、乘、除」的四則運算有一定底子，加上他們開始明白交易過程中要使用金錢，所以家長何不透過這個機會，將利是錢分成「儲蓄、消費及分享」3大部分，教他們學懂如何分配金錢？利是錢的配置，則建議是先將一部分用作儲蓄，再與子女計劃餘下的金錢應如何分配，作消費及分享之用。

家長亦可以透過一些消費活動及交易，向孩子講解「想要」與「需要」的不同之處，令孩子學習控制購物欲，培養「量入為出、應使則使」的觀念。例如是與小朋友逛街購物之時，他們多多少少會想買新衫、新鞋或玩具，而在這個時候，家長就應該向他們講解利是錢的用途，是屬「想要」抑或「需要」，令他們明白「想要」是適可而止，亦只可以用部分利是錢購物，同時提醒他們「需要」的分別，即是一些生活上的必要消費如：吃飯、到超市買日常用品等，爸媽亦可以透過帶子女到超市購物格價，貨比三家，從中向子女介紹貨幣的功能，好讓他們長大後不會變成「大花筒」。

【11歲以上青少年】

一眾高小、以至中學生擅長將電玩遊戲玩到出神入化，所以家長向他們教授正確的電子錢包、電子貨幣訊息尤其重要。事關他們接觸電子貨幣之時，或多或少會對「錢」的概念較為模糊，甚或不知不覺會出現「使凸」情況，所以當小朋友使用電子錢包或其他電子支付工具時，家長可與他們一起審視電子消費記錄。此外，家長亦可為他們的電子支付工具設儲值上限，或給小朋友現金增值，避免孩子透支金額之餘，亦可讓其感受這些錢包並非無窮無盡。

倘若父母懂得投資，更可以嘗試和孩子用利是錢在股海尋寶，以選取收息股或指數成分股為主，小試牛刀，從而令他們明白投資的真諦，乃跟投機是兩碼子的事。