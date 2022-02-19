小米旗下天星數科調整組織架構　「隨星借」營運方有變

其中，數碼零售金融部下設信貸科技業務部、綜合業務部、支付業務部及國際業務部。此外，在業務整合方面，原天星數科旗下主打的個人消費貸款產品「隨星借」，已經由小米小貸公司變為重慶小米消費金融公司營運。

據報今次調整與「花唄」資金方變為由螞蟻消費金融公司的情況極為類似，正逐步將個人消費信貸業務併入旗下消費金融公司。此前，螞蟻集團已經為花唄、借唄完成品牌隔離，成為屬於螞蟻消費金融的獨立品牌。

在持牌消費金融方面，小米集團是重慶小米消費金融公司的控股股東，持股50%，目前該公司註冊資本15億元人民幣，可以經營內地範圍內的個人消費貸款業務。重慶小米消費金融為重慶農商行唯一聯營企業，以持股30%推算，小米消金2021年累計虧損7,080萬元人民幣。