耀才許繹彬︰中概股續回流　港新股市場第二季料回暖

港股過去一年表現平平，新股市場亦同樣遇冷。耀才證券（01428)行政總裁許繹彬出席網上講座時表示，去年本港新股市場經歷高山低谷，縱使最終跌出全球交易所集資規模頭三甲位置，但仍屬過去十年的較高水平，全年共有170間公司申請主板上市，可見本港IPO市場依然穩健。

許表示，受中美爭拗及美國監管有增無減的影響，相信今年中概股回歸仍是本港IPO市場的主題，例如備受矚目的小紅書和中國中免等企業；預計在中概股回流潮趨勢帶動下，本港新股市場可望在第二季稍稍回暖，提醒投資者要提早做定功課，可選擇一間可靠穩健，佣金全免，孖展利率特低及資金實力雄厚的證券公司開戶及認購新股，一旦出現具爆發力的新股上市時，便可以把握賺錢良機了。

耀才客戶服務部高級經理陳偉明表示，港股上年「熊」絕全球，今年則很大機會跑贏全球主要股市。美股貴、港股平，本身已成强烈對比，加上今年歐美貨幣政策轉趨收緊，而內地政策開始放寬，有條件觸發環球資金流入香港股市，帶動港股向上。

陳氏稱，美國加息及收水始終會拖累科技股表現，從而限制港股整體上升動力，估計今年港股是反覆向上格局，並且由傳統經濟板塊支撑向上。