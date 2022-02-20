陳政深：港股高位上落有托沽味道
2022年02月20日 07:30
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港股近日持續在高位爭持，儘管恒指上周五單日急跌逾400點，但於24,200點支持似乎甚足，然而反過來上方25,000點卻未能再次升穿，加上成交有縮減之象，恒指似處橫行待破之格局。外圍局勢張馳未定，俄烏局勢暫仍未明朗，儘管筆者傾向相信全面開戰機會有限，但消息滿天飛仍足以令投資市場動盪。反過來，港股略見「托沽」味道，本月高位有機會已告出現，指數若失守24,200點位置，下一站或須見23,500點，科網權重股暫時未宜沾手。
個股留意君實生物(01877)。集團於中國從事生物製藥業務，主要利用蛋白質工程的核心平台技術，研發用於腫瘤免疫療法、自身免疫性疾病、代謝疾病及神經性疾病治療藥品。集團早前公布，關於特瑞普利單抗聯合化療作為胃或食管胃結合部腺癌根治術後的輔助治療III期臨床研究，完成首例患者給藥。
據集團指，目前特瑞普利單抗已在黏膜黑色素瘤、鼻咽癌、軟組織肉瘤、食管癌領域，獲得美國食品及藥物管理局(FDA)授予2項突破性療法認定、1項快速通道認定、1項優先審評認定和4項孤兒藥資格認定。
走勢方面，君實生物近日見資金流入，並呈一浪高於一浪的形態，上周五更突破保力加通道中軸，重上50港元之上，短線上望阻力為250天線，57.4元位置，以45元為止蝕參考，具一定值博率。
艾德證券期貨聯席董事陳政深
(筆者為證監會註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)