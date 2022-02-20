陳政深：港股高位上落有托沽味道

港股近日持續在高位爭持，儘管恒指上周五單日急跌逾400點，但於24,200點支持似乎甚足，然而反過來上方25,000點卻未能再次升穿，加上成交有縮減之象，恒指似處橫行待破之格局。外圍局勢張馳未定，俄烏局勢暫仍未明朗，儘管筆者傾向相信全面開戰機會有限，但消息滿天飛仍足以令投資市場動盪。反過來，港股略見「托沽」味道，本月高位有機會已告出現，指數若失守24,200點位置，下一站或須見23,500點，科網權重股暫時未宜沾手。

據集團指，目前特瑞普利單抗已在黏膜黑色素瘤、鼻咽癌、軟組織肉瘤、食管癌領域，獲得美國食品及藥物管理局(FDA)授予2項突破性療法認定、1項快速通道認定、1項優先審評認定和4項孤兒藥資格認定。

走勢方面，君實生物近日見資金流入，並呈一浪高於一浪的形態，上周五更突破保力加通道中軸，重上50港元之上，短線上望阻力為250天線，57.4元位置，以45元為止蝕參考，具一定值博率。

艾德證券期貨聯席董事陳政深

(筆者為證監會註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)