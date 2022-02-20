陳鳳珠：基建投資料將支持建材及基本金屬需求

人行繼續於公開市場作逆回購及中期借貸便利操作，以維持市場的資金流動性穩定，惟未能刺激投資氣氛。港股於25,000點關口受阻後，目前呈上落市格局，預期市場開始靜待企業業績及「兩會」召開，短期大市或會繼續表現反覆，料24,000點為重要支持。

內地的1月份通脹壓力受控，居民消費價格指數按年上升0.9%，工業品出廠價格指數按年增長9.1%，兩項數據漲幅均較去年12月份回落，主要因內地於春節前持續穩定民生商品市場供應，令通脹走勢平穩。由於通脹壓力略為紓緩，將為內地提供更多空間放寬貨幣政策。

除透過貨幣政策支持經濟發展外，今年內地將加大力度推出財政措施，而財政部已提前下達2022年新增地方政府債務限額1.79萬億元人民幣，其中專項債務限額達到1.46萬億元人民幣，佔比逾8成。提前獲批的地方債將集中投資於基礎建設設施，預期春節過後將會有更多基建工程開工，料對水泥、鋼鐵等相關行業需求有所增長。

受惠政策扶持，預期今年建材及基本金屬行業股價或可從低位逐步收復。同時，工信部、發改委等部門亦表示要加快推動工業資源綜合利用實施方案，並提出要優化產業結構推動固廢源頭減量。未來將嚴控新增鋼鐵、電解鋁等行業的產能規模，並推動落後產能退出。其中鋼鐵行業將推進廢鋼鐵先進電爐短流程工藝，對於有色金屬將著力提升再生銅、鋁、鋅的供給，另外將擴展太陽能、風能、水力、地熱能等清潔能源利用，減少固廢產生源頭。

不過，近期鐵礦石市場價格顯著下跌，主要因發改委打擊市場的操作行為以及下游需求並未明顯增加。目前鐵礦石庫存相對較高，但需求較以往低，預期鐵礦石價格短期仍有機會回落。而為保障鐵礦石市場運行穩定，發改委、市場監管總局、中證監期貨部日前召開會議，相信為進一步打壓鐵礦石期貨合約的投機操作行為，因此鐵礦石價格或會繼續下跌。

安里資產管理投資組合經理陳鳳珠

(本文作者為證監會持牌人士，沒有持有上述股票)