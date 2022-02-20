陳樂怡：東南亞生產活動加快 利好國際體育品牌出貨
2022年02月20日 08:30
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烏克蘭局勢仍不明朗，美國聯儲局加息在即。港股市底縱不弱，但投資意欲偏淡，大市缺乏向上動力，恒指繼續區間上落，受制於25,000點阻力。板塊方面，越南、泰國相繼宣布3月放寬邊境管制，關注東南亞生產及運輸活動有望加快，有利國際體育品牌出貨。過去一個季度，國際體育品牌受限於供應鏈問題，新品被迫延遲，在旺季只能以舊貨應市，並加大折扣。預計隨着供應鏈年初逐步恢復，銷售將會改善。新彊棉事件影響經已淡化，相信國際品牌的新產品具備一定的競爭力，可穩定市場份額，建議留意國內最大經銷商滔搏(06110)。此外，代工廠申洲國際(02313)擁有多元化的客戶組合，訂單增長穩健，惟產能有待釋放，產能恢復進度有望成為潛在催化劑。
另外，法國奢侈品牌LV宣布，由於製造及運輸成本上升，該品牌將會於2月16日起對旗下部分產品價格進行全球調整，主要針對皮具、時尚配飾和香氛產品。據市場統計，LV是次調價當中，低端奢侈品的增幅約4%左右，而高端奢侈品平均增幅將有15%至18%。疫情出行限制催化境內高端消費，據國際顧問公司貝恩(Bain & Co)報告估計，內地消費者2021年在境內的個人奢侈品開支年升36%至4,710億元人民幣，相對2019年的疫情前水平更高出1倍，並估計內地將會在2025年成為環球最大奢侈品市場。龍頭加價舉措反映企業看好奢侈品市場前景及消費者承受能力，在港股的同業普拉達(01913)落實渠道改革，毛利率持續提升，值得留意。
信達國際研究部助理經理陳樂怡
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