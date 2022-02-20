曜熊理財：香港基金仍處危險期

烏克蘭邊境衝突和俄羅斯可能切斷能源供應的威脅下，石油價格在最近幾周大幅上漲，布蘭特期油上周一度升破每桶96美元，刷新2014年以來的最高水平。天然氣價格波動較大，在過去一周也有所上漲，能源基金持續向上。

烏克蘭向位於烏東部的地區發射迫擊炮彈和手榴彈。如果西方對俄羅斯實施懲罰性的共同制裁，那麼該制裁造成的全球能源供應影響將是無可避免的。因為俄羅斯作為世界市場的石油供應國和歐洲的天然氣供應國的角色舉足輕重。

能源價格導致通脹壓力上升，而與俄烏之間的緊張局勢可能會使美國通脹指標繼續惡化。美國1月消費者物價指數(CPI)按年上漲7.5%，續創1982年2月以來新高，目前的通脹水平是不能接受的。

進入虎年後，中港企業去年業績其實並不差，加上預期內地貨幣政策有寬鬆空間，香港基金本來有望走出低迷。但好景不常，受多項不明朗因素影響，預期港股將要面對新一輪震盪，短期內香港基金仍在危險期。

過去數月，美聯儲縮減負債表及提早加息預期，是新興市場的重大逆風。美國經濟目前的通脹威脅十分大，變種病毒更利淡港股，加上香港市場自身原因，短期恒生指數仍然疲弱。目前是業績公布期，投資者仍觀看結果如何。當業績公布後，市場料更聚焦宏觀經濟，特別是內地的情況。現時人行釋放流動性，穩定經濟平穩增長的意圖明顯。

曜熊理財策略董事馬煒喬