【星期一‧炒啲乜】俄烏亂局滙豐業績 恒指兩萬四關守得住？
2022年02月20日 10:00
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美股道指上周四(17日)創下1年來表現最差的1天，而港股上周五(18日)尾市急挫後，兩萬四關口亦開始危危乎。
展望今周仍有多項因素影響股市走勢。外圍方面，俄羅斯及烏克蘭戰局變化不斷，對股市和能源商品市場皆會帶來重大影響。此外，多名美國聯儲局官員將發表講話，以及美國將公布耐用品、消費者信心指數、個人消費支出等數據，市場將密切注視會否影響聯儲局3月的加息預期。
至於港股踏入藍籌業績期，滙豐控股(00005)、阿里巴巴(09988)、香港交易所(00388)等業績好壞將左右港股投資氣氛，而恒指季檢上周五出爐後，亦可留意兩隻新貴農夫山泉(09633)和聯想集團(00992)周一表現。投資者入市前，不妨參考以下專家的財經分析及建議，為投資作好準備。
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