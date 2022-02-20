【星期一‧炒啲乜】俄烏亂局滙豐業績　恒指兩萬四關守得住？

美股道指上周四(17日)創下1年來表現最差的1天，而港股上周五(18日)尾市急挫後，兩萬四關口亦開始危危乎。

展望今周仍有多項因素影響股市走勢。外圍方面，俄羅斯及烏克蘭戰局變化不斷，對股市和能源商品市場皆會帶來重大影響。此外，多名美國聯儲局官員將發表講話，以及美國將公布耐用品、消費者信心指數、個人消費支出等數據，市場將密切注視會否影響聯儲局3月的加息預期。

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