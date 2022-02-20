1月工廈註冊金額43.5億元　按月增53%

美聯工商舖資料研究部資料顯示，1月份工廈買賣註冊共錄320宗，按月升5.3%，連升3個月，註冊金額錄43.5億元，按月上揚53%。該行預期疫情下網購活動持續活躍，將支持貨倉和物流中心的需求，有助支撐整體工廈後市成交及工廈租售價格平穩發展。

資料顯示，反映指標工廈售價走勢的美聯工商物業售價指數(MII)1月最新報387.3點，按月升0.4%，而反映指標工廈租金走勢的美聯工商物業租金指數(MIRI)1月最新報145.6點，按月升0.2%。

1月份各區工廈呎價則個別發展，共有五區錄得按月上升，其中升幅最高為沙田/火炭/石門區，按月升1.9%，最新報4,731元，其次為觀塘區，按月升1.5%，最新報6,62元。上月有三區售價錄按月跌幅，跌幅最高為柴灣區，按月跌1.2%，最新報4,981元，九龍灣區和紅磡/土瓜灣區的工廈呎價則按月持平，分別報5,286元及5,032元。

此外，1月份工廈買賣註冊共錄320宗，比去年同期升11.9%，按月則上升5.3%。上月註冊金額錄43.5億元，比去年同期升29.8%，按月則升53%。

美聯工商董事陳偉志表示，雖然第五波疫情來勢洶洶，但上月工廈市場仍錄得不少大額成交，當中包括有資金大手掃入新蒲崗活化工廈項目東傲的多個單位，反映投資者依然看好本港工廈物業前景。過去兩年在疫情下，工廈物業成交量及租售價持續獲得支持，展望未來，由於第五波疫情來襲，相信網購活動將會變得更加活躍，繼續為貨倉和物流中心的需求帶來支持，有助支撐工廈後市成交及工廈租售價格平穩發展。