台積電超車NVIDIA成半導體「市值王」　躍居全球第8大

美國科技股近來持續走弱，晶圓代工龍頭台積電表現相對堅挺，最新市值達6,187億美元，超越圖像處理器(GPU)晶片公司英偉達(NVIDIA)的5,910億美元、Facebook母公司 Meta的5,611億美元，再度奪回全球半導體市值王，躍升全球市值第8大企業。

曾高鋸全球第6大市值公司的Meta，因去年第4季財報令市場失望，今年首季財測又低於預期，加上使用者增加數量明顯放緩，並示警蘋果公司(Apple Inc.)隱私變化帶來的挑戰，利空頻傳，股價持續下挫。

另一方面，雖然NVIDIA去年第4季獲利翻倍、今年首季財測亮眼，但近期股價仍遭受沉重沽壓，故被台積電順勢超車。

即使三星、英特爾(Intel)持續追趕，台積電仍穩居先進製程龍頭地位。有傳三星因4納米製程良率出問題，大客戶高通已找上台積電代工生產新一代、加強版的旗艦手機晶片驍龍8 Gen 1 Plus，料將有2萬片可提前至4月出貨，以取代現有的驍龍8 Gen 1。

據台積電首季財績預測，美元營收中位數按季約增7.5%，續創新高紀錄，毛利率料達53至55%，另預估今年營收將持續優於產業平均水平、估計按年增長24至29%，並將長期毛利率目標提升至53%以上。佳績支持下，股價強勢，事必有因。