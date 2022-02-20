搶印度神童飯碗？微軟蓋茨預言　新一場瘟疫即將到臨…

身處亂世，人心惶恐不安，怪力亂神之論當道。近年印度神童阿南德就成為全球著名預言家，多次估中災難，故成為高收視KOL。不過，全球首富之一、美國科企巨擘微軟創辦人蓋茨(Bill Gates)似乎亦不甘寂寞，最新就預言，儘管目前新冠肺炎疫情的風險已大幅降低，但可以肯定的是，另一場疫情即將到來。

蓋茨上周五在德國年度慕尼黑國家安全會議表示，新冠肺炎疫情席捲全球2年後，最嚴重的影響已消退，因為全球許多人口已接種疫苗，具備一定程度的免疫力，致命性風險也隨着新型變種病毒Omicron崛起而減弱。

然而，蓋茨指，疫情對與年長者、肥胖或糖尿病相關的嚴重疾病風險已大幅降低，但新冠肺炎疫情不是最後一場的全球瘟疫。他預言，全球將迎來另一場疫情，潛在的新疫情可能源於與冠狀病毒不同的病原體。

面對潛在的威脅，蓋茨呼籲各國政府立即投資，因為醫療技術的進步會幫助世界更好地應對這類疾病，包括實現RNA(mRNA)技術在內的標準化平台，以更快速的研發生產疫苗。

近月蓋茨‧梅林達基金基金會與Wellcome Trust基金會合作，向流行病預防創新聯盟 (CEPI)共捐款3億美元，用於對抗新冠病毒，並為未來的疫情大流行作準備。

外媒報道，蓋茨曾在2015年準確預言全球疫情，當時他在TED演說中提到：「未來幾十年內，若有任何能殺死成千萬人的東西，那很可能是一種具高度傳染性的病毒而非戰爭...不是導彈而是微生物。」果然，2020年初新冠疫情爆發，席捲全球，仍未消散。有了這個先例，呢位富豪的預言，大家且別掉以輕心。

這場新冠疫情尚未過去，已搞到全球經濟嚴重扭曲，危機重重。所謂「有備無患」，若然接下來再有新疫情，全球得反思如何提早作出應對，以緩減對經濟的衝擊。