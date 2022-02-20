1月主要核心區商舖空置率續升　僅旺角區錄跌幅

第五波疫情持續升溫，拖累商舖租賃市況，空置率難見改善。中原(工商舖)資料顯示，1月份各核心區商舖空置率變化不大，4個核心區空置量均按月微升，僅旺角區錄跌幅。不過，比較去年同期，核心區商舖空置情況已明顯減少，其中環、尖沙咀及銅鑼灣區空置率按年均跌逾6個百分點。

中原(工商舖)商舖部董事黃偉基表示，根據中原(工商舖)統計，上月份5大核心區商舖空置率按月窄幅上落，其中中環舖位空置率錄得約14.29%，按月輕微增加0.03個百分點，按年對比則明顯下跌約6.2個百分點。銅鑼灣空置率約4.99%，比去年12月輕微上升約0.04個百分點，按年同期則大幅減少約6.36個百分點。

至於尖沙咀商舖空置率約10.32%，按月升約0.07個百分點，對比去年同期就大幅減少6.86個百分點，為按年跌幅最顯著地區。而按月計，只有旺角的空置率減少，由去年12月約9%降至最新約8.96%，而按年則遞減約3.07%。灣仔區相對較疲弱，該區1月份舖位空置量錄得約14.22%，按月漲約0.05個百分點，按年同期則僅少約0.56個百分點，持續高企。

黃分析，疫情走向與商舖租賃市道息息相關，疫情影響市民外出意欲，亦直接影響租客租舖開業信心。1月份第五波疫情突然爆發，經過逾一個月抗疫仍未見受控迹象，反而日漸升溫，確診數字屢創新高。他預料2月核心區舖位空置情況會繼續膠着狀態，需要待疫情好轉時才有轉機。