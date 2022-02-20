美國制裁中企藥明 台灣同業漁人得利

藥明生物定位為開放式生物藥技術平台業者，主要提供生物藥的委託研究與臨床試驗及生產服務(CDMO)，在中國CDMO領域為龍頭廠商，市佔逼近80%，也是全球前5大生物藥CDMO 廠之一。

藥明兩家子公司被美國列入未經核實名單，將嚴重影響生產排程與出貨。業界指出，去年底就傳出美國擬限制中國藥廠，藥明有超過7成營收貢獻來自歐美客戶，在中美關係持續緊張下，國際藥廠勢必尋求其他CDMO廠以替代供應來源。

過去國際藥廠進軍中國，需在當地有生產據點，許多業者會與中國CDMO廠簽約合作，惟近年中國法規趨鬆，已可在海外生產、中國上市，故國際藥廠亦在加速尋找替代方案，台廠頓成替代的首選。