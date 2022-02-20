美國制裁中企藥明 台灣同業漁人得利
2022年02月20日 17:12
東網電視更多新聞短片
中國委託開發製造(CDMO)廠藥明生物(02269)遭美國列為未經核實清單，無法順利取得部分生產設備，生產排程受影響。外媒報道，由於國際藥廠對製藥第2生產廠需求甚欣，稍有延誤就會影響生產排程，故近日在國際認證與製程水平皆與藥明相當的台灣藥廠如永昕與台康生，皆證實近期有客戶積極上門詢問產能事宜，明顯感受到強勁的轉單效益，可謂坐收「漁人之利」！
藥明生物定位為開放式生物藥技術平台業者，主要提供生物藥的委託研究與臨床試驗及生產服務(CDMO)，在中國CDMO領域為龍頭廠商，市佔逼近80%，也是全球前5大生物藥CDMO 廠之一。
藥明兩家子公司被美國列入未經核實名單，將嚴重影響生產排程與出貨。業界指出，去年底就傳出美國擬限制中國藥廠，藥明有超過7成營收貢獻來自歐美客戶，在中美關係持續緊張下，國際藥廠勢必尋求其他CDMO廠以替代供應來源。
過去國際藥廠進軍中國，需在當地有生產據點，許多業者會與中國CDMO廠簽約合作，惟近年中國法規趨鬆，已可在海外生產、中國上市，故國際藥廠亦在加速尋找替代方案，台廠頓成替代的首選。