【向世界錢進】美國也呻上車難？樓價中位數最平僅122萬

香港樓價持續高企，不少人都呻難上車，即使是世界另一端的美國，當地年輕人同樣面對置業難的問題。美國房地產交易網站Realtor.com根據多項標準，找出今年美國10大最佳上車城市，為暫時未有足夠首期上車的「無殼蝸牛」重燃希望，當中，入場門檻更遠低過香港。

該研究標準包括當地25至34歲人口的比例、每1,000戶家庭的放盤數字、上述年齡層收入與樓價比率、失業率、平均上班交通時間，以及每1,000戶家庭與區內餐飲場所比例等。

至於這10個城市的樓價中位數，以位於印第安納州比奇格羅夫(Beech Grove)的15.67萬美元(約122.2萬港元)最低，愛達荷州庫納(Kuna)的45.23萬(約352.7萬港元)最高。

雖然比奇格羅夫的樓價最低，但因位處相對郊外的偏遠地區，而且市場上的房屋供應不多，一有放盤便很快獲承接，使其吸引力稍遜於部分位置優越的地區，在榜中僅排第四位。

⚫猶他州Magna膺榜首 地理佔優

以該網站推薦的上車城市首位、猶他州的Magna為例，樓價中位數為35.5萬美元(約276.9萬港元)，雖然入場門檻不是最低，但當地今年的樓價升幅預測達8.5%，好過其餘9個上榜城市。

Magna的優勢在於其地理位置，與猶他州的首府及最大城市鹽湖城僅相距15英里，樓價中位數卻相差達11.7萬美元(約91.3萬港元)，使Magna的物業極具吸引力，特別是對於預算有限的首置人士，未能買入鹽湖城的物業也可退而求其次。

再者，Magna的優點還包括鄰近機場，距離美國一些滑雪場不到一個小時的車程。該鎮亦是旅遊景點大鹽湖州立公園和百年歷史劇院Empress Theatre的所在地。對首置人士更重要的是，當地工作機會愈來愈多。

⚫內布拉斯加州Chalco犯罪率低

至於排第二的內布拉斯加州Chalco，樓價中位數為22萬美元(約171.6萬港元)，其賣點是犯罪率低、設有不少評級佳的學校，以及強勁的經濟。當地失業率不但低見2.2%，更是榜內最低。

除了Realtor.com之外，全美房地產經紀協會早前也發表了報告，提及一些供應和庫存較多的美國城市，由於潛在競爭者數量減少，居民較易上車。

其中，愛荷華州得梅因市(Des Moines)的待售房屋數量最多，每78戶家庭就有一戶可負擔房屋。緊隨其後的是底特律、喬治亞州奧古斯塔(Augusta)、俄亥俄州揚斯敦(Youngstown)和賓夕凡尼亞州斯克蘭頓(Scranton)，有意在美國置業人士值得留意。

⚫加州聖何塞住宅最難負擔

雖然全球各地經濟受新冠肺炎疫情肆虐打擊，但房地產市場依然不跌反升，美國亦不例外。全美房地產經紀協會報告顯示，受到高樓價與低庫存影響最大的人士，年收入介乎5萬至7.5萬美元(約39萬至58.5萬港元)之間。

這個階層的買家最高可負擔的樓價約32.5萬美元(約253.5萬港元)，與疫情爆發前比較，他們能夠負擔得起的物業數量下降6%。若與2019年相比，這些潛在買家能負擔得起的物業數量更大減63%。

⚫年收入78萬普遍仍買唔起

至於年收入在7.5萬至10萬美元(約58.5萬至78萬港元)之間的人士也受影響，此階層可負擔的最高樓價約43.3萬美元(約337.7萬港元)。雖然他們目前有能力購買全美51%待售房屋，但較2019年買得起58%的房屋下降。疫情期間，他們的買樓負擔能力減低7個百分點。

從城市來分析，年收入7.5萬至10萬美元之間的置業人士，每3,528戶家庭中，僅有一戶可以負擔得起加州聖何塞(San Jose)的物業，反映這裏的樓價已超出大部分人的負擔能力。

其他樓價高企的城市還包括加州紹森歐克斯(Thousand Oaks)和文圖拉(Ventura)、聖迭戈、洛杉磯、西雅圖、三藩市、鹽湖城、奧斯汀。儘管美國聯儲局下月起開始加息已幾無懸念，但當樓價繼續居高不下，尤其物業供應和庫存持續短缺，疊加按揭利率上升，將令普羅大眾更難置業。

事實上，截至去年底，美國樓價自2019年以來已累升逾26%，買一間普通房屋的成本較疫情前增加逾7.8萬美元(逾60萬港元)。房屋庫存和供應減少，以及打工仔薪酬增幅遠遠追不上樓價升勢，正為置業人士造成負擔能力危機。截至去年底，可供出售的美國房屋庫存降至不足100萬間，寫下歷史新低。同時，持續上升的樓價令買家選擇大減。