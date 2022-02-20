疫下議價空間增加　元朗御豪山莊三房戶665萬沽

疫市下業主議價空間增加，而二、三線屋苑議幅一般較多，帶動成交向好。元朗御豪山莊本月暫錄3宗成交，已較上月全月2宗為多，最新有套三單位減價後以665萬元易手。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇陳卓峰表示，北角百福花園鴻福閣中層F室，實用面積約547方呎，兩房間隔，以800萬元成交，呎價約14,625元。原業主於2009年12月購入單位，當時作價315萬元，持貨至今帳面獲利485萬元，單位升值約1.5倍。

●中原胡洛勇稱，上環聚賢居2座中層A室，實用面積約400方呎，一房間隔望樓景，以988萬元易手，呎價約24,700元。原業主於2005年以424萬元買入單位，持貨17年帳面獲利564萬元，單位升值約1.33倍。

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九龍區

●利嘉閣邱家仁表示，長沙灣宇晴軒7座低層B室，實用面積約554方呎，三房間隔，日前以1,000萬元沽出，呎價約18,051元。原業主於2004年5月以約338.9萬元購入單位，現轉手帳面獲利約661.1萬元，物業升值約2倍。屋苑本月錄6宗成交，現有約80個單位放售，入場費約838萬元。

●香港置業文愛玲指出，奧運站君滙港6座高層A室，實用面積約482方呎，兩房間隔，約一個月前以每月約2萬元放租，最後減租1,500元，成交月租約1.85萬元，呎租約38.4元，低於市價。

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新界區

●世紀21奇豐楊麗娟稱，沙田第一城9座中層E室，實用面積約415方呎，三房間隔，放盤2個月減價70萬元，以720萬元獲承接，呎價約15,965元。原業主於2001年12月購入上址，當時作價145萬元，持貨至今帳面獲利575萬元，單位升值約4倍。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山迎海1座中層E室，實用面積約798方呎，三房連套房間隔，叫價約1,420萬元，議價後以1,380萬元易手，呎價約17,293元。原業主於2014年以1,003萬元購入單位，持貨8年帳面獲利約377萬元，升值約37.6%。

●世紀21奇豐胡國強表示，馬鞍山雅典居9座低層C室，實用面積約874方呎，三房間隔，連車位叫價1,400萬元，放盤半年減價一成，以1,260萬元沽出，呎價約14,416元。

●世紀21集團發展商項目部(二部)林國輝表示，荃灣愉景新城4座中層B室，實用面積約474方呎，兩房間隔，以727萬元售出，呎價約15,338元。原業主於2007年1月以185萬元入市，現帳面獲利542萬元，單位升值2.9倍。

●中原楊頌堯表示，大埔中心2月暫錄約1宗成交，屋苑20座中層H室，實用面積約325方呎，兩房間隔，開價約530萬元，議價後以510萬元沽出，呎價約15,692元，新買家為上車客。原業主於2014年5月以313萬元購入單位，持貨8年帳面獲利約197萬元。

●利嘉閣黃靜顏稱，粉嶺囍逸錄2月首宗租賃成交，屋苑2座中層F室，實用面積約297方呎，一房間隔望市中心景致，成交月租約1.1萬元，呎租約37元。屋苑現時僅有約3個放租盤，最低月租叫價由1.2萬元起。

●中原柯勇指出，將軍澳LP6第5座低層M室，實用面積約306方呎，一房間隔，以630萬元易手，呎價約20,588元。原業主於2018年10月以459萬元購入上址，持貨滿3年辣招鬆綁，現轉手帳面獲利171萬元。

●中原王勤學表示，近期業主議價空間增加，二、三線屋苑議幅一般較多，入場門檻相宜，不少買家趁機入市，元朗御豪山莊本月錄得3宗成交，已超上月全月2宗的紀錄。屋苑9座高層B室，實用面積約656方呎，三房連套房間隔，叫價670萬元，減至665萬元獲承接，呎價約10,137元。

●祥益林家倫稱，天水圍栢慧豪園5座高層H室，實用面積約494方呎，兩房間隔，減租500元或約3.8%，獲租客以月租1.25萬元即睇即租，呎租約25.3元。

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