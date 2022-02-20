【地產專題】疫情至今舖位蝕讓破百！港島區成全港之冠

新冠疫情肆虐兩年多，本港舖位市場蝕讓出貨個案持續高企，合計達到至少逾百宗。去年商舖交投雖受惠撤銷雙倍印花稅而上升，但期間帳面損手出貨個案再創歷來新高，上升到至少55宗，按年再多逾30%，當中以港島區佔約四成半最多。

2021年每季都維持錄得10多宗街舖蝕讓買賣個案，當中以第二季及第四季較多，佔全年損手比例逾五成。期間蝕幅最大個案為油麻地彌敦道375至381號地下雙號舖，面積只約200方呎，去年3月以約932萬元易手，該舖2011年時成交價約1,485萬元，物業貶值約37.2%。

至於去年蝕售金額最大的舖位成交，為期間11月中售出的銅鑼灣禮頓道雙號地舖，該舖面積約3,100方呎，透過公司轉讓形式易手，作價約1.1億元，較其在2014年以同一方式購入的成交價約1.75億元，帳面虧損約6,500萬元。

綜觀去年帳面蝕本沽舖個案較多，但每宗最高蝕讓幅度及金額，都較2020年明顯為低。2020年西環朝光街兆祥坊單號地下迷你舖，轉售虧損幅度約55.4%。至於同年一個尖沙咀栢麗大道D段單號地下連一樓單號舖，帳面更足足蒸發約2.29億元。

另一方面，去年以地區計，商舖蝕賣成交個案中，以港島區佔最多，其次九龍區亦佔逾四成。當中港島區以西區及北角較多。同類個案，九龍區就以佐敦及旺角街舖損手較多。

而去年蝕讓金額200萬元或以下的買賣宗數較多，佔整體逾三成，其次是200萬元以上至500萬元，約兩成半。1,000萬元或上虧損金額佔比亦達約22%。

此外，今年至今市場錄得的街舖損手個案，較去年同期大減逾四成。盛匯商舖基金創辦人李根興表示，市場仍有不少蝕價放售舖位，但在第5波疫情擴散下，買家不想追價，而業主亦不劈價，買賣雙方拉鋸下，有關成交因而減少。若有關疫情再持續多個月，核心區舖價會跌達兩至三成，民生區舖位則會跌價約5至10%。

另方面，疫情升溫，拖累商舖租賃市況，空置率難見改善。中原(工商舖)商舖部董事黃偉基表示，上月份各核心區商舖空置率變化不大，中環、尖沙咀及銅鑼灣及灣仔4個核心區空置均按月微升，僅旺角區錄跌幅。當中尖沙咀商舖空置率約10.32%，按月升約0.07個百分點最多。他預料，2月核心區舖位空置情況會繼續膠着狀態，需要待疫情好轉時才有轉機。