東方日報B2：俄烏倘開拖　港股未必翻波

烏克蘭政府軍和東部的親俄武裝分子衝突加劇，美國及英國先後警告俄羅斯或隨時揮軍入侵烏克蘭，觸動市場神經。惟投資銀行法盛旗下Loomis Sayles宏觀策略團隊分析，若各方只是繼續僵持，不會改變各政府或央行政策方向；若確定俄國不會全面入侵烏克蘭，市場有機會迅速恢復正常。回顧過去兩次「俄製」金融風暴期間，港股都絲毫無損，專家認為，即使俄烏「開拖」，對港股影響也有限。

雖然俄國再三否認計劃入侵烏克蘭，但近期舉行大規模戰略核武演習，明顯無助於釋除市場憂慮。該宏觀策略團隊分析俄烏亂局對金融市場的影響，提出3個情景。最樂觀的情況下，若任何一方都不採取會使局勢明顯升級的行動，對金融市場不會產生額外影響，也不會改變各政府或央行的政策。即使俄國局部入侵烏克蘭，該行料歐美央行將維持謹慎地收緊金融政策。

最壞的情況下，即俄國選擇全面入侵烏克蘭，前者除要面臨美國及北約更嚴厲的制裁外，美國國會或會轉而促成兩黨對增加軍事和訊息安全相關支出的協定。市場將出現強烈的避險反應，資金流向美國國債及美元等資產，並引發能源價格飆升，最終聯儲局或需暫時延遲原定加息計劃。惟該行相信，無論是任何舉動，都將是市場行為導致的結果，而非基本面惡化。

該行警告，俄羅斯目前手握大量能與西方抗衡的籌碼，不單止石油與天然氣，俄國在鉀肥主要生產國白羅斯，以及擁有全球最大鋅、鎢及重晶石儲備的哈薩克，依然有巨大影響力，因此市場或低估了俄國的反擊能力。

過去兩次「俄製」金融風暴對該國打擊無疑是巨大的，包括1998年8月俄國宣布債務違約，無限期終止償還外債，以及2014年吞併克里米亞後遭到西方國家制裁，同時油價暴跌讓盧布瘋狂貶值，迫使該國央行在同年12月16日凌晨突宣布大幅加息6.5厘，至17厘。期間港股不但未有受到拖累，甚至在事發後的3個月內大升，乃由於港府在1998年8月入市掃貨打大鱷，以及中國人民銀行在2014年「放水」等因素推升中港股市。

iFast Global Markets副總裁溫鋼城認為，國際上對俄國潛在進一步的經濟制裁，將對該國總統普京帶來下台壓力，俄烏開打的機會不大。至於俄烏與香港相隔「十萬八千里」、「大家唔會睇呢啲」，就算開打，對港股影響最多是一、兩個交易日。反而是商品價格影響較大，但暫時美元及美國債息走勢尚算平穩，油價因為伊朗石油供應將重返市場而開始走軟。

興證資管首席經濟學家王德倫認為，港股估值已跌至歷史低位下，人民幣貶值、美國聯儲局加息，甚至10年期債息上升推冧港股的說法都站不住腳，更謂繼續睇淡港股對投資已無太多意義，因市帳率(PB)跌至一附近或以下後，港股往往迎來反彈。他指全球主要股市調整之際，年初至今港股逆勢上漲，已值得重視和認真對待。

港股美國預託證券(ADR)上周五普遍捱沽，按比例計恒指周一或低開逾200點，見24,107點。溫鋼城補充指，內地政府對網絡平台監管，包括上周五發改委規管外賣平台的文件，貨幣政策及內房危機等仍是主導港股走勢的重要因素，未來一周還有其他重磅藍籌業績出爐，在人民幣近日走強下，暫不會預計恒指跌太多，料大市在24,000點水平有一定支持。