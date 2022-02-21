海底撈料去年轉虧38億至45億人民幣

預期虧損主因2021年300餘家餐廳關停及餐廳經營業績下滑等因素，導致的處置長期資產的一次性損失、減值損失等合計約33億至39億元；以及全球持續變化和反覆的疫情，2020年、2021年門店網絡快速擴張，以及公司內部管理問題等，對海底撈餐廳經營狀況帶來的衝擊。特別是在2021年下半年，集團的餐廳營運受到全球區域性的疫情爆發和公共衞生管控措施的顯著影響，導致海底撈餐廳2021年下半年經營業績較2020年同期相比出現下滑。海外門店2021年出現虧損加劇的情況。

集團一直密切關注市場狀況，並調整商業策略及運作，以減少負面影響。為提升集團營運表現，公司於2021年11月推行「啄木鳥計劃」，由執行董事兼副首席執行官楊利娟領導。集團亦實施積極措施控制租金及其他營運成本，嚴謹管理營運資金並運用信貸融資和股本融資手段，確保現金流穩健及現金狀況良好。