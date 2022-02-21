道期跌百點　比特幣跌逾3%

●踏入亞洲時段，美匯指數報96.09；港匯見7.7995；離岸人民幣(CNH)報6.3227；美元兌日圓處114.88；歐元報1.1318，英鎊報1.3592。金價處1,903.75美元。布油報92.46美元，紐油處91.55美元。比特幣跌逾3%，報3.86萬美元。道指期貨跌近百點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水270點。

●道指收報34,079點，跌232點或0.68%；標指收報4,348點，跌31點或0.72%；納指收報13,548點，跌168點或1.23%。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報24,107點，跌219點或0.91%。

●即月恒生指數夜期收報24,140點，跌183點，低水188點，成交25,768張。

●美國聯儲局上周五(18日)公布新規則，將限制該局高級官員持有個股、債券以及加密貨幣在內的大量資產。

●聯儲局第三把交椅、紐約聯儲銀行行長威廉斯(John Williams)表示，預期到2023年底，美國聯邦基金利率將升至2厘至2.5厘的水平。

●紐約3月期油收報每桶91.07美元，跌69美仙或0.75%，全周計累跌2.18%。布蘭特4月期油收報每桶93.54美元，升57美仙或0.61%。

●紐約期金收報每安士1,899.8美元，跌0.1%，全周計累升3.1%。

●英國富時100指數收報7,513點，跌23點或0.32%；法國CAC指數收報6,929點，跌17點或0.25%；德國DAX指數收報15,042點，跌225點或1.47%。