龔成：打工仔致富有方！

要擁有真正的財富，就要以累積資產的模式運作，獲得資產的方法主要有：購買、改變、創造。對於本身較少資本的人來說，創造是其中一個令自己有錢的方法。

創造資產有很多方法，而創造一盤生意是最典型的，大家不要以為一定要大生意才可行，由小生意開始也能慢慢做大，而不少小生意更是打工仔都適合的。

● 可以半職建立

若你打算半職建立生意，相信以興趣、強項、本身的行業去創業，效果會最好。半職創業時間當然較有限，但每日前進一點，總能令生意建立起來，當生意開始穩定，就可考慮放更多時間到生意裏。

若果生意已產生不錯的現金流，這當然可以辭職全力去發展。若然只有小量現金流又或未穩定，但又見到生意有可作為，其實可考慮辭去正職找兼職，有打工收入同時又可有更多時間去發展生意。

另外，亦可以以累積資產的方式，不斷投入時間去建立這生意以成為資產，到當中的現金流大於基本支出時，就達致基本的財務自由，可全職發展生意，又或有條件選擇財務自由。

● 建立資產

我就以建立網站作例子，說明一下。例如某人是一名打工仔，想有效利用正職以外的時間，於是他打算建立網站成為資產。

初期他要做的工作會較多，可能每星期都要花數很多正職以外的時間去建立網站，這個網站A在3個月後正式運作，市場反應不錯，再過了3個月就開始產生正現金流，其後再過3個月後可聘請一個兼職去運作，而由開始到了一年後，網站A的業務已穩定，並能大致自行運作成為資產，而這個網站A能每月產生5,000元的正現金流，雖然不多，亦未足以財務自由，但資產項增加了。

● 現金流角度

這時仍要有正職工作，現金流令可投資的資金增加，由於想再增加資產，於是建立了另一網站，可惜市場反應而在數個月內結束了。之後，再建立另一網站，這個網站B則成功，而一年後網站B成了每月產生5,000元現金流的資產項。

其後一直建立網站，有失敗，也有成功。就是這樣，在打工之時，不斷嘗試，不斷建立，花了一年時間左右，終成功累積了一個網站資產。

可能你會說自己都不懂得建立網站，那怎樣辦？

首先，多去想事情可行的一面，而不是不行的一面，這對你各方面都有用。

另外，自己不懂建立網站就付錢去聘請會建立網站的人，又或是以合作的形式，與懂得建立網站的拍檔去建立網站；當然你要想到你能貢獻甚麼，否則合作關係不會出現。

就以筆者來說，自己不懂建立網站，但已與不同的拍檔去建立網站，當中有成功有失敗，故多結識不同範疇的朋友對你任何時間都有利。可見，資產就是通過建立與不斷嘗試，就此產生出來，並不斷累積。

龔成(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人)