中國經濟：70大中城市樓價下降城市減少

國家統計局公布，1月份70個大中城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按月總體下降城市數目減少。據測算，1月份，一線城市新建商品住宅銷售價格按月上漲0.6%，其中北京、上海、廣州和深圳分別上漲1%、0.6%、0.5%和0.5%；一線城市二手住宅按月上漲0.1%，漲幅與去年12月相同，其中北京、上海分別上漲0.5%和0.6%，廣州、深圳分別下降0.2%和0.5%。

二線城市新建商品住宅銷售價格按月上漲0.1%；二手住宅按月下降0.2%，降幅較去年12月收窄0.1個百分點。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按月分別下降0.2%和0.4%，降幅較去年12月均收窄0.1個百分點。1月份，70個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格按月下降城市分別有39個和55個，較去年12月分別減少11個和8個。

一線城市新建商品住宅銷售價格按年上漲4.4%，漲幅與去年12月相同；二手住宅按年上漲4.1%，漲幅比去年12月回落1.2個百分點。二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別上漲2.5%和1%，漲幅比去年12月分別回落0.3和0.5個百分點。三線城市新建商品住宅銷售價格按年上漲0.5%，漲幅比去年12月回落0.4個百分點；二手住宅同比由去年12月持平轉為下降0.7%。1月份，70個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年下降城市分別有20個和30個，比去年12月分別增加3個和4個。