因有職員確診 滙豐11家分行今起暫停服務

滙豐宣布，由於有職員確診感染新冠病毒，下列11家分行由即日(21日)起暫停服務，直至另行通知。

●德輔道中分行及卓越理財中心-德輔道中141號中保集團大廈；

●愉景灣分行-大嶼山愉景灣愉景廣場地下G13,G12D及G15A號舖；

●圓方卓越理財中心-尖沙咀柯士甸道西1號圓方1樓1104至1105號舖及環球貿易廣場(ICC)15 樓1501A及1508室；

●紅磡分行及卓越理財中心-紅磡馬頭圍道37至39號紅磡商業中心地下；

●九龍灣分行及卓越理財中心-九龍灣宏照道33號國際交易中心地下06,08,10,11,12A及12B號舖；

●新都城中心分行-將軍澳貿業路8號新都城中心三期商場2樓221至222號舖；

●沙田廣場分行及卓越理財中心-沙田沙田正街21至27號沙田廣場L1樓49號舖；

●上水分行-上水新豐路79至81號地下；

●上環分行及卓越理財中心-德輔道中293至301號粵海投資大廈地下A舖；

●大埔分行及卓越理財中心-大埔廣福道54至58號2樓及地下；

●大圍分行-沙田港鐡大圍站42至44號舖。

有關分行已安排深層清潔及消毒，毗鄰的理財易中心將維持正常服務。銀行已要求該行相關員工進行病毒檢測，並會為員工提供適切的協助。

有關預防措施旨在保障員工及客戶的健康與安全，並繼續為客戶提供銀行服務。