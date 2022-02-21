因應疫情　中銀香港分行服務最新安排

該行將採取相應的防疫措施，包括徹底清潔及消毒有關分行，安排相關分行的所有員工接受檢測及在家隔離。有關分行的所有員工均嚴格遵守該行防疫措施的要求，包括於工作期間佩戴口罩及做好體溫檢測。

該行會繼續密切留意有關情況，就有關個案與衞生防護中心保持緊密聯繫，全力配合做好防疫工作。

另外，因應防疫工作的需要，今日起，元朗恒發樓分行、深井分行、花都廣場分行及沙角邨分行將暫停服務，直至另行通知。

此外，早前暫停營業的部分分行今日起將恢復營業，有關分行包括：中環永安集團大廈分行、鰂魚涌分行、馬頭圍道分行、觀塘廣場分行、土瓜灣分行、奧海城分行、長沙灣道 194 號分行、中港城中銀理財中心、堪富利士道分行、九龍廣場分行、美孚萬事達廣場分行、上水分行、天水圍分行、荃灣青山道中銀理財中心、荃灣青山道分行、屯門市廣場分行、屯門花園分行，以及屯門新墟分行。因應員工確診而暫停營業的分行已徹底清潔及消毒，分行員工亦已接受檢測，結果均為陰性。該行已在分行採取防疫衞生措施，進入分行的客戶須量度體溫及佩戴口罩，並實施特別的客戶分流及排隊安排。