【高盛推介】美團急挫創一年半新低後反彈　輪證點揀？

高盛(亞洲)有限責任公司：美團上周五(18日)急挫近15%，收市報188港元。周一(21日)早段再度低開，曾見178元，創一半年新低後發力回穩，現報191元，升約1.6%。內地多個部門聯合印發《關於促進服務業領域困難行業恢復發展的若干政策》，引導互聯網平台企業進一步下調餐飲業商戶服務費標準。

觀察個股輪證資金流向，上周五資金積極趁低部署好倉，錄得超過8,000萬元資金流入，為當日最多資金流入的相關資產，當中認購證佔約6,200萬元。牛證於上周五獲資金轉向流入，有約2,100萬元，並較集中在170元收回區域的產品。

淡倉方面，認沽證於上周五獲資金轉向流入，有約890萬元。上周五流入熊證的資金較集中在224元以下收回價的近熊。

觀察港股通資金流向，則見北水於上周五沽出美團，錄得約13.5億元資金淨賣出。

美團購21111，行使價210.2元，2022年4月11日到期，實際槓桿6.6倍，貼價、短期高槓桿。

美團購21682，行使價230.2元，2022年7月4日到期，實際槓桿4.9倍，貼價、中期。

美團購21227，行使價253.08元，2022年6月27日到期，實際槓桿5.8倍，價外、高槓桿。

美團沽21894，行使價187.9元，2022年6月23日到期，實際槓桿3.3倍，貼價。

美團牛52577，收回價170元，行使價167元，換股比率500，槓桿比率7.4倍，近20元收回距離遠牛。

美團牛53282，收回價160元，行使價157元，換股比率500，槓桿比率5.3倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

美團熊68030，收回價240元，行使價233元，換股比率500，槓桿比率3.6倍，近50元收回距離熊證。

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