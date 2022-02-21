美團冧價！摩通指可趁低吸納 瑞銀料170元有支持

●摩通：股價或再跌 為吸納機會

摩根大通指出，上周五(18日)傳出發改委促外賣平台下調餐飲業商戶服務費標準，美團股價應聲下挫15%，料未來幾日股價或會進一步下跌，但認為是吸納機會，因估計不會對公司未來幾個季度的財務產生重大影響。

該行認為，在中國監管機構追求共同富裕下，大型互聯網平台自願或非自願地承擔愈來愈多社會責任，或對近期估值構成壓力，相信影響將隨時間而減少，因不可能以政策變化來推斷公司長期利潤；予美團目標價295元，評級「增持」。

●瑞銀料美團短期股價支持位在170元附近

瑞銀稱，投資者對監管消息反應過度，認為相關食品配送的調整影響較預期中小，美團去年亦明確調整服務及費用水平，而投資者將較審慎，觀望進一步監管消息。

瑞銀預期，美團今年首季及第二季度收入將各達447億及562億元人民幣，較市場預期低6.3%及3.2%；而息稅前利潤料達56億元人民幣，較市場預期高約5億元人民幣；短期股價料在170元附近有支持，目標價維持320元，重申評級「買入」。