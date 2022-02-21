【高盛推介】騰訊失守460元　資金積極趁低吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股連挫兩日，上周五(18日)受美團拖累受壓，周一(21日)早段則表現落後，早上低開約1.2%後跌幅擴大，失守460港元，為本月至今低位。現報457.2元，跌約2.7%。美國貿易代表辦公室上周宣布將騰訊旗下的微信列入「惡名市場」，指涉嫌銷售冒牌貨品。騰訊對此表示強烈反對，並稱致力於合作解決問題。

觀察個股輪證資金流向，上周資金持續部署淡倉，上周三(16日)至周五共錄得約1,200萬元，當中認沽證佔約900萬元。上周五流入熊證的資金集中在500元收回區域的產品。好倉方面，上周五部署牛證的資金主要沽出455元以下收回價的產品，並見流入的資金較集中在455元收回區域的產品。即市方面，周一則見資金積極趁低吸納，主要留意貼價認購證及遠牛。

觀察港股通資金流向，北水於上周五繼續沽出騰訊，錄得約15.2億元資金淨賣出。

騰訊購18432，行使價483.69元，2022年4月29日到期，實際槓桿10.4倍，貼價、低街貨。

騰訊購18052，行使價519.42元，2022年4月29日到期，實際槓桿12.4倍，高槓桿、低街貨。

騰訊購18541，行使價524.27元，2022年5月26日到期，實際槓桿10.2倍，中期、低街貨。

騰訊牛55096，收回價420元，行使價417.2元，換股比率500，槓桿比率10.7倍，近35元收回距離遠牛。

騰訊沽20217，行使價422.14元，2022年5月12日到期，實際槓桿8.8倍，貼價。

騰訊沽25820，行使價400元，2022年7月18日到期，實際槓桿6.3倍，中期、低街貨。

騰訊熊53419，收回價490.29元，行使價493.2元，換股比率485.437，槓桿比率12.2倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2022年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。