李偉傑：恒指維持區間上落 聯想可趁回調吸納

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，港股在內地監管情況加大下再現憂慮，而外圍方面的俄烏局勢、美國加息，以及本地疫情等因素亦為市場帶來不明朗因素，預計恒指將會維持24,000點至25,000點之間上落。