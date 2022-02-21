李偉傑：恒指維持區間上落 聯想可趁回調吸納
2022年02月21日 11:24
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大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，港股在內地監管情況加大下再現憂慮，而外圍方面的俄烏局勢、美國加息，以及本地疫情等因素亦為市場帶來不明朗因素，預計恒指將會維持24,000點至25,000點之間上落。
另外，滙豐控股(00005)、港交所(00388)及阿里巴巴(09988)本周將公布業績。他指出，市場預期滙控去年盈利維持理想增長，並關注加息、企業派息及回購能否繼續刺激股價，中線仍保持看好；而港交所業績與市場預期並不會落差太大，未必會帶來太大驚喜；至於阿里巴巴去年面對整改及資本開支的投放，業績未如理想，但不是壞事，若業績極度理想，反而有機會令高收益科企所面對的監管壓力加大。
騰訊(00700)旗下的微信及阿里巴巴被美國政府將列入「惡名市場」名單，李認為消息對兩者衝擊力不會太大，未有新制裁措施之前，其股價走勢會偏審慎，但未至於弱勢。另外，市場憂慮外賣平台再降價，以迎合商戶營運狀況，他認為該消息亦未至於嚴重，市場寄望內地經濟復甦，不同平台的收費亦將配合內地發展方向。「ATM」等股份現階段或有一定震盪，但若本周中期仍未有特別壞的消息出現，相關股份料出現鬆綁並反彈的情況。
李又指，農夫山泉(09633)經歷多次失落後終於「染藍」，股價周一(21日)高開低走，預料被動資金仍有一定追捧，但過往納入藍籌之後，股價表現未必支撐得太久，加上其估值仍然偏高，炒作空間未必太多。相反聯想集團(00992)有驚喜，今日股價跑贏同業，市盈率12倍，兩者相比之下聯想較優，若回落至8.5港元附近可考慮吸納。