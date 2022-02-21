陳偉明：恒指初步目標兩萬六關　傳統經濟板塊成火車頭

俄烏局勢近期持續影響港股表現，但筆者相信影響只屬短暫，長期還看美國及內地的貨幣政策。港股上年熊絕全球，今年則很大機會跑贏全球主要股市。美股貴，港股平，本身已是强烈對比，加上今年歐美貨幣政策轉趨收緊，而內地政策開始放寬，有條件觸發環球資金流入香港股市，帶動港股向上。

港股上年12月低位22,665點已反映病毒肆虐、通脹升温、美國加快收水、環球央行開始加息、內地監管政策及內房債務危機這6大因素，筆者相信底位已見。至於今年恒指1月31日低位23,470點則已反映俄烏緊張局勢及美國提早加息收水預期，即使未來港股再跌，這個位置相信已經差不多。因此，策略上應把握短期震盪情況逢低吸納。

然而，美國加息及收水始終會拖累科技股表現，從而限制港股整體上升動力，估計今年港股是反覆向上格局，且由傳統經濟板塊支撑向上，初步恒指目標大約26,000點，樂觀估計今年有機會見28,000點。策略上，傾向在期指24,300點以下吸納銀行及內險股，分注Short Put接貨，而科技股則建議在港股25,000點以上，利用期權策略沽出備兌認購期權(Covered Call)趁機減持換馬至傳統經濟板塊。

耀才證券銷售客戶服務部高級經理陳偉明