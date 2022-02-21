周樂樂：維穩國策發力　關注數據中心與智能汽車

過去一周，滬深兩市主要指數收漲，其中，科創50、創業板指、中小100漲幅超過2.5%。申万一級行業中，20個行業漲、11個行業下跌，其中，最強的前三行業是電力設備、有色金屬、醫藥生物，最弱前三是非銀金融、公用事業、銀行。數據上看，市場整體超跌反彈，資金重新回流成長邏輯確定性強的行業，尤其新能源汽車產業鏈，而早前逆市強勢的高股息低估值傳統行業出現轉弱。

市場消息看，國內進入降息周期後，積極財政政策開始發力。2月14日的國常會提出延長並擴大減稅降費的期限與範圍。國家發改委等多個部門聯合發布了《關於促進工業經濟平穩增長的若干政策》與《關於促進服務業領域困難行業恢復發展的若干政策》，提出加快新基建項目建設，推動實際貸款利率繼續下行，做好重要原材料與初級產品的保價穩供，引導互聯網平台企業進一步下調服務費標準等。認為這兩份文件是國家正式的穩經濟詳細方案文件，是新一輪的結構性行情投資選擇的重要參考文件。如：國家全面啟動了「東數西算」的工程，有利於數據中心產業鏈迎來高景氣。同時，國內證監會發布《關於金融支持智能電動汽車企業高質量的發展建議》，明確智能電動汽車是新能源汽車產業發展的重要領域，支持符合條件的新能源汽車企業在資本市場上市融資，並且與央行合作，為新能源汽車領域提供信貸政策支持。認為智能電動汽車產業包括智能相關產業+電動相關產業，行業高景氣有望持續。

海外方面，因俄烏兩國可能戰爭，疊加美聯儲即將進入加息週期，海外市場出現劇烈波動。認為俄烏進入戰爭的可能性不大，因為俄羅斯一直盡量避免遭進一步製裁，同時，美國為首的北約對烏克蘭的支持是有限度的，也就是說即使俄烏開戰，也是局部戰爭不會引起大規模的戰爭。所以俄烏緊張局勢對全球資本市場將不會造成中期持續的負面衝擊。反而，美聯儲與歐央行即將加息才是對全球資本市場產生中期持續影響。目前，海外通脹預期仍未有降溫，歐美自疫情以來通過向民眾大規模發錢刺激消費，引起了「工資-物價」螺旋式上漲的結果很難短期扭轉。美國聯儲局今年究竟加息幅度與次數是否超出市場預期，是目前市場並沒有形成共識。因為按照美國目前經濟狀況與債務水平，聯儲局不可能採取激進的收緊政策，而持續高通脹預期則支持聯儲局加快收緊貨幣政策。

展望後市，認為海外市場需要等待新共識形成才可能企穩，而國內貨幣政策與財政政策繼續發力，整體市場有望平穩，數據中心與智能電動汽車產業鏈有望仍來結構性行情。

勝利證券副首席運營官 周樂樂