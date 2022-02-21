全球最大黃金ETF持倉量增加　金價8個月最強

俄羅斯和烏克蘭緊張局勢持續，金價升至8個月以來的最高水平。現貨金價高見1,908美元，表現為去年6月初以來最佳。Management聯席首席投資策略師Matt Miskin表示，俄烏緊張局勢加劇，可能使金價在數月內突破2020年8月的創紀錄收市價2,051.50美元。

美國銀行報告建議，如果金價突破1860至1880美元之間的區間，投資者應考慮購買更多黃金，同時也預測未來新高的潛力。如果緊張局勢緩解將限制金價的攀升，例如俄羅斯國防部表示邊境上的一些部隊正在返回俄國基地後，上周二(14日)價格僅下跌0.7%。

避險情緒帶動下，全球最大的黃金ETF--SPDR Gold Shares，持倉量自去年12月觸及20個月低位以來，已上漲逾50噸。

RBC策略師Christopher Louney認為，隨着投資者從戰爭的可能性中尋求避風港，黃金受益於當前的緊張局勢。即使是那些對貴金屬不太感興趣的人，也看到了未來的潛在上行空間。他預期，金價到年底時將會走低，但不排除短期內再創高價。

Blue Line Futures首席市場策略師Phillip Streible指出，比特幣和股票正遭到拋售，人們尋找存放資金的地方。目前主要的價格變動來自地緣政治新聞驅動，目前金價向好可能包含了地緣政治風險，如果緊張局勢緩和，金價就會下落。

美國銀行證券大宗商品策略師Michael Widmer表示，支撐黃金的不僅僅是恐懼，新興市場的央行一直在購買黃金，以此作為擺脫美元的一種方式。薩爾瓦多朝向比特幣的發展失敗，可能會鼓勵這種趨勢。