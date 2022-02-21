傳奇投資者減持美國科技股 美股史詩級崩盤在即？

受國際地緣政治局勢、通脹數據居高不下及美國聯儲局有意提前加息等因素影響，美股出現劇烈震盪，GMO資產管理公司創辦人兼首席投資策略師Jeremy Grantham年初警告，美股超級泡沫即將破滅，恐見暴跌近50%慘況。

除了口講，原來Jeremy Grantham旗下資金亦有行動，近期紛紛減持科技股，同時增加持有台積電及唯品會等國際股票。

Jeremy Grantham曾多次準確預測市場崩盤而被譽為「泡沫預言家」，年初時他警告，近百年來的第4個超級泡沫已形成，如同1929年的華爾街股災、2000年網絡泡沫破滅及2008年金融危機，他確信是次泡沫將破滅，料市場恐暴跌近50%。

報道指出，由GMO提交的報告顯示，Jeremy Grantham公司已減持Google母公司Alphabet、微軟及蘋果公司等科技股的投資，同時增加持有台積電、唯品會等國際股票的比重。

上述操作亦符合Jeremy Grantham先前所建議，「60/40傳統投資組合能提供的保護已微乎其微，應該要避開美國股票，改投資新興市場中估值較低的股票，並準備一些黃金、白銀避險。」