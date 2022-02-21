美股休市 道期升近300點 金價見8個月高
2022年02月21日 16:13
東網電視更多新聞短片
美匯指數報95.73；港匯見7.8009；離岸人民幣(CNH)報6.3271；美元兌日圓報114.93；歐元企1.1379，英鎊處1.3628。金價創8個月新高，日內高見1,908美元，最新報1,892美元。布油報93.14美元，紐油報90.92美元。比特幣企3.9萬美元水平。道指期貨升291點。
●市後關注點
17:30 英國2月製造業採購經理指數（PMI）
17:30 英國2月服務業採購經理指數（PMI）
●恒生指數全日收報24,170點，跌157點或0.65%。國企指數收報8,455點，跌81點或0.96%；科技指數收報5,327點，跌152點或2.78%。主板成交1,437億港元。傳遊戲公司2022年不新發版號，騰訊跌5.23%。https://bit.ly/3BFhOIm
-海底撈料去年轉虧最多45億人幣。
-商湯納入科指，收市升6.8%。
-中滙集團捐贈100萬元支持香港抗疫。
-恒生指數公司推出3項新指數。
-美團冧價！摩通指可趁低吸納，瑞銀料170元有支持。
●滬綜指收跌不足1點，釀酒股領跌0.8%，金融及有色金屬股跌0.2%。https://bit.ly/3v0PMFF
●中國經濟：
-中國經濟：70大中城市樓價下降城市減少。
●AlipayHK為中小商戶推減免交易費措施，為期半年。
●南韓2月首20天出口增長13%。
●傳iPhone 14進入代工試產階段，料鴻海穩坐代工龍頭。
●賽車製造商Lotus傳計劃上市，集資數十億鎊。
●美國8成新車貴過標價，一宗意外令情況雪上加霜...
●埃利安：聯儲局轉風向，美股呈現根本性變化。