美股休市　道期升近300點　金價見8個月高

美匯指數報95.73；港匯見7.8009；離岸人民幣(CNH)報6.3271；美元兌日圓報114.93；歐元企1.1379，英鎊處1.3628。金價創8個月新高，日內高見1,908美元，最新報1,892美元。布油報93.14美元，紐油報90.92美元。比特幣企3.9萬美元水平。道指期貨升291點。

●市後關注點

17:30 英國2月製造業採購經理指數（PMI）

17:30 英國2月服務業採購經理指數（PMI）

-海底撈料去年轉虧最多45億人幣。

-商湯納入科指，收市升6.8%。

-中滙集團捐贈100萬元支持香港抗疫。

-恒生指數公司推出3項新指數。

-美團冧價！摩通指可趁低吸納，瑞銀料170元有支持。

●中國經濟：

-中國經濟：70大中城市樓價下降城市減少。

●AlipayHK為中小商戶推減免交易費措施，為期半年。

●南韓2月首20天出口增長13%。

●傳iPhone 14進入代工試產階段，料鴻海穩坐代工龍頭。

●賽車製造商Lotus傳計劃上市，集資數十億鎊。

●美國8成新車貴過標價，一宗意外令情況雪上加霜...

●埃利安：聯儲局轉風向，美股呈現根本性變化。