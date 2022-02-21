【產經直播】寒冷警報下 港股24000關穩唔穩？
2022年02月21日 16:28
東網電視更多新聞短片
港股周一(21日)走勢向下，恒指低開218點後，最多跌近329點，跌穿24,000關，之後跌幅收窄，最終收報24,170點，跌157點，港股24,000關穩唔穩？港股進入業績高峰期，當中滙豐控股(00005)明日(22日)派成績表，市場聚焦邊幾方面？績前績後點部署？
聯想(00992)及農夫山泉(09633)成為藍籌新貴，前者爆冷，股價抽升近半成；後者大熱，股價則反覆靠穩，至於半新股商湯(00020)亦被納入科指成分股，股價抽高逾7%，這批指數新貴的升勢有冇望延續？值唔值得追入？
受減平台費憂慮所困擾，美團(03690)持續下跌，周一(21日)再跌4%，大行摩通表示，美團可趁回調收集，繼續睇295元，現階段股價跌定未？另外阿里巴巴(09988)本周亦會放榜，績前股價亦跌4%，在市場疑慮中央或有新一輪的監管政策出台，科網股係咪應該要避一避先？
另外，有消息指，美國蘋果公司正準備於春季發布會推出多款新產品，以及傳出iPhone 14已進入代工試產階段。多個利好消息下，蘋果公司現價追唔追好？本港呢面的手機孖寶又可唔可以諗吓？
《東網Money 18》搵嚟時富財富管理董事總經理Patrick Sir姚浩然同大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
2.《東網Money 18》facebook專頁：
3. on.cc東網 YouTube頻道