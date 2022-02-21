傳內地促金融機構和國企對螞蟻相關業務進行新一輪排查
2022年02月21日 17:24
東網電視更多新聞短片
外媒報道，中國監管機構據悉在全國範圍內要求大型國有企業和金融機構，對與螞蟻集團有關的業務進行新一輪全面的摸底排查。
消息人士稱，包括中銀保監在內的多個監管部門近期要求其管轄的機構，對截至上月底，與包括螞蟻集團及其子公司，以及股東等在內的業務合作進行全面細致的摸底，並盡快上報摸底情況。
消息人士表示，目前尚不清楚此次摸底工作的原因和目的，也不清楚是否會引發後續任何監管行動。
螞蟻集團350億美元IPO計劃意外遭遇擱淺已逾一年，期間中國政府推出了一系列對互聯網科技巨頭們加強監管的措施，包括阿里巴巴(09988)和騰訊控股(00700)在內的科技巨擘的盈利增速都明顯受到拖累，股價下挫。上周在發改委提出引導外賣等互聯網平台降低相關餐飲企業經營成本後，美團(03690)股價因業績不確定性擔憂而跳水，市值蒸發了260億美元。再次凸顯投資者對監管方面的任何風吹草動仍小心翼翼。
對螞蟻集團，監管要求其回歸支付本源，按審慎監管要求嚴格整改違規信貸、保險、理財等金融活動。中國人民銀行此前稱螞蟻將整體申設為金融控股公司，所有從事金融活動的機構都全部納入金融控股公司接受監管。
作為重組計劃的一部分，螞蟻集團已將其資本金增至350億元人民幣；並按照監管要求，斷開支付寶與「花唄」「借唄」等其他金融產品的不當連接，糾正在支付鏈路中嵌套信貸業務等違規行為；主動壓降餘額寶餘額，截至去年底餘額寶規模已降至7,650億元，按年降逾1/3。
然而重組並非一帆風順；1月中旬大型國有資產管理公司中國信達(01359)出人意料地宣布，將退出對螞蟻集團子公司的增資協議，並未透露具體原因。此前信達稱將出資60億元人民幣，認購重慶螞蟻消費金融有限公司20%的股份權益，螞蟻集團將出資110億元人民幣維持其在目標公司50%的股權比例。此外，迄今為止並未見螞蟻集團申請金融控股公司牌照的相關公開信息。
自加強監管以來，至少有十幾家中資銀行已收縮了與螞蟻集團在消費貸款領域的合作。有分析指出，監管整頓下螞蟻集團前景堪憂，其截至去年6月底的季度利潤增長主要是受投資而非業務成長驅動，中期來看螞蟻集團的信貸業務收益或腰斬，同時將估值大幅下調至715億美元。