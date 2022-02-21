傳內地促金融機構和國企對螞蟻相關業務進行新一輪排查

外媒報道，中國監管機構據悉在全國範圍內要求大型國有企業和金融機構，對與螞蟻集團有關的業務進行新一輪全面的摸底排查。

消息人士稱，包括中銀保監在內的多個監管部門近期要求其管轄的機構，對截至上月底，與包括螞蟻集團及其子公司，以及股東等在內的業務合作進行全面細致的摸底，並盡快上報摸底情況。

消息人士表示，目前尚不清楚此次摸底工作的原因和目的，也不清楚是否會引發後續任何監管行動。

對螞蟻集團，監管要求其回歸支付本源，按審慎監管要求嚴格整改違規信貸、保險、理財等金融活動。中國人民銀行此前稱螞蟻將整體申設為金融控股公司，所有從事金融活動的機構都全部納入金融控股公司接受監管。

作為重組計劃的一部分，螞蟻集團已將其資本金增至350億元人民幣；並按照監管要求，斷開支付寶與「花唄」「借唄」等其他金融產品的不當連接，糾正在支付鏈路中嵌套信貸業務等違規行為；主動壓降餘額寶餘額，截至去年底餘額寶規模已降至7,650億元，按年降逾1/3。

自加強監管以來，至少有十幾家中資銀行已收縮了與螞蟻集團在消費貸款領域的合作。有分析指出，監管整頓下螞蟻集團前景堪憂，其截至去年6月底的季度利潤增長主要是受投資而非業務成長驅動，中期來看螞蟻集團的信貸業務收益或腰斬，同時將估值大幅下調至715億美元。