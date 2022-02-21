港交所再委任3位國際諮詢委員會成員

委員會於2019年成立，由香港交易所主席史美倫擔任主席。作爲香港交易所董事會的諮詢組織，委員會的成員包括具備國際視野的商界、科技界、金融及經濟界頂尖專家。

委員會的其他成員包括：Skandinaviska Enskilda Banken AB、Saab AB及FAM AB主席Marcus Wallenberg，紅杉資本全球執行合夥人、紅杉資本中國基金創始及執行合夥人沈南鵬，以及太盟投資集團的董事長兼首席執行官單偉建。

香港交易所主席史美倫表示，很高興Mary Schapiro、歐智華及蔡崇信繼續擔任委員會成員。他們對多個地區、多個市場及行業擁有真知灼見和豐富經驗，可以為董事會提供寶貴意見，幫助香港交易所實現成為面向未來的領先市場的願景。