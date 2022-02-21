港交所再委任3位國際諮詢委員會成員
2022年02月21日 17:30
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香港交易所(00388)周一(21日)宣布，再度委任彭博資訊全球公共政策副主席兼創始人及主席的特別顧問、前美國證券交易委員會主席Mary Schapiro，Saudi Aramco；沙特英國銀行、怡和控股及香港機場管理局董事、前滙豐控股集團行政總裁及集團管理委員會主席歐智華，以及阿里巴巴集團董事局執行副主席蔡崇信三位為國際諮詢委員會成員，於2022年2月20日生效。
委員會於2019年成立，由香港交易所主席史美倫擔任主席。作爲香港交易所董事會的諮詢組織，委員會的成員包括具備國際視野的商界、科技界、金融及經濟界頂尖專家。
委員會的其他成員包括：Skandinaviska Enskilda Banken AB、Saab AB及FAM AB主席Marcus Wallenberg，紅杉資本全球執行合夥人、紅杉資本中國基金創始及執行合夥人沈南鵬，以及太盟投資集團的董事長兼首席執行官單偉建。
香港交易所主席史美倫表示，很高興Mary Schapiro、歐智華及蔡崇信繼續擔任委員會成員。他們對多個地區、多個市場及行業擁有真知灼見和豐富經驗，可以為董事會提供寶貴意見，幫助香港交易所實現成為面向未來的領先市場的願景。