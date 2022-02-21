俄烏戰火一觸即發？俄股暴冧8%

俄烏緊張局勢令金融市場動盪不安，俄羅斯股市更是首當其衝。俄羅斯周一(21日)表示，俄羅斯總統普京及美國總統拜登的峰會「尚無具體計劃」，而白宮數小時前表示原則上同意舉行會晤，以幫助解決烏克蘭僵局。俄羅斯RTS指數跌逾8%。

俄國克里姆林宮發言人Dmitry Peskov稱，若兩國領導人認為有必要，拜登和普京仍有可能會晤或通電話，而目前只針對外長級別的會議擬定具體計劃，兩國外長定於周四會晤。

而法國財政部長Bruno Le Maire表示，歐盟已做好準備，若俄羅斯攻擊烏克蘭，歐盟將不顧對歐洲經濟的潛在影響，將對俄羅斯實施制裁。

Le Maire周一(21日)對外媒表示，「我們知道對歐盟經濟的影響」，「但政治原則更重要，拒絕任何形式對烏克蘭主權的攻擊。」

惟俄羅斯一再否認計劃入侵烏克蘭，稱該說法只是宣傳及「歇斯底裏」。

另一邊廂，烏克蘭國防部長Oleksiy Reznikov稱，在白羅斯斯宣布與俄羅斯的聯合軍事演習將無限期延長後，已於周一要求與白羅斯斯國防部長Viktor Khrenin通電話，「問他究竟是怎麼回事」。Reznikov估計，白羅斯斯約有9,000名俄羅斯士兵。他指，俄羅斯的軍事存在和演習是為了震懾。

雖然烏克蘭一再淡化俄羅斯入侵風險，惟拜登曾表示，相信普京已經做出攻擊決定，隨時可能付諸行動。。

在拜登同意與俄羅斯總統舉行外交鋒會的提議後，歐洲天然氣價格暴跌。基準天然氣期貨價格一度下跌6.5%。鑑於能源危機推動天然氣價格在過去一年上漲3倍，交易員和歐洲決策者密切關注俄羅斯的天然氣供應。

而在美國表示拜登準備與普京會晤後，油價和金價回吐。美國國債期貨亦告回落。

外媒引述三位知情人士透露，美國向盟友表示，若俄羅斯入侵烏克蘭，目標可能會包括不限於首都基輔的多個城市。或受攻擊的城市包括東北部的Kharkiv和南部的Odessa和Kherson等城市。因涉及敏感問題，所有西方官員要求匿名。他們沒有提供相關情報的細節。