「豬」事不順？麥當勞被美富豪指控養豬唔人道

現代人愈來愈關注周圍嘅環境，唔少香港人初一十五會食齋，近年仲興起植物肉、植物奶等嘅新選擇。普通人會由改變自己做起，不過，百萬富豪維權投資者卡爾(Carl Icahn)就決定去改變其他人。最新佢指控全球連鎖快餐龍頭麥當勞(McDonald's)供應鏈剝奪動物福利，仲提名兩位新董事人選入局。

外媒報道，卡爾認為問題出在麥當勞嘅豬供應商用咗「妊娠箱」，係用嚟限制懷孕母豬行動嘅籠仔，講到呢度，佢話：「一諗到豬隻受到不必要折磨，就令我感到激動」。而麥當勞早喺2012年時，就承諾喺2022年之後唔會再用。卡爾同其他人道組織發現，雖然麥當勞叫供應商一發現母豬大肚，就要將其遷出「妊娠箱」，但好多豬農到母豬懷孕4至6周先至咁做(母豬懷孕期為16周)。

麥當勞所採購嘅豬佔美國豬肉產量大約1%，但喺美國冇飼養母豬，亦冇生產或包裝豬肉。麥當勞表示，到今年底，預計美國豬肉量有85至90%來自懷孕期間冇住過妊娠箱中嘅母豬。到2024年底，所用嘅美國豬肉將100%將來自懷孕期間成群飼養嘅母豬。

呢位慈悲為懷嘅激進維權投資者卡爾揸住200股麥當勞美股，價值5萬美元(39萬港元)，咁少股份都提名兩個董事人選入局，個槓桿都幾大喎。被提名嘅都係來自關注動物權益嘅公司高層。話埋畀你知，卡爾長期投入股東會之爭，而且經常做贏家。