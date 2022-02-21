商品及經濟理想帶動　澳元兌港元或見5.85

新冠疫情確診人數在西方多國正擺脫高峰，英國近日更宣布計劃不再要求染疫者居家隔離，意味被變種病毒Omicron打亂的全球經濟復甦步伐將重回正軌，有利推動大宗商品需求，致使價格上揚，擁有豐富礦產資源的澳洲自必受惠，屬商品貨幣之一的澳元周一(21日)曾高見72.23美仙，升0.65%；澳元兌港元高見5.63水平，重返1個月高位。

澳元已從1月28日起連升3周，累升逾3%。據外媒分析，澳元有望在今年第四季前，由目前水平再升4%，至75美仙，即澳元兌港元或見5.85水平。事實上，澳元作為風險敏感貨幣，曾因美國聯儲局加息預期、疫情反覆，以及俄烏局勢緊張，在1月28日低見69.67美仙，創近18個月以來低位。

然而，最新分析認為，環球大宗商品需求上升，以及澳洲央行有望在6月加息，皆有利澳元進一步轉強。加拿大帝國商業銀行策略員Patrick Bennett表示，目前澳元已幾乎消化了負面因素，很難再找到其他不利消息，現是不錯的買入時機。RBC Capital Markets亞洲外匯策略主管Alvin T. Tan表示，若中國進一步放寬政策刺激經濟推動原材料需求，作為全球最大鐵礦石出口國的澳洲將受惠，有利澳元進一步向上，料澳元升見73美仙。

若從技術層面分析，「圖表派」認為澳元或已形成所謂「雙底(又稱W形底)」，即是從圖表上看，其走勢於去年12月下跌後出現了第一個底，然後反彈至今年1月中旬，及後又再跌至1月底，覓到支持後再次反彈，形成W形走勢。技術上，這是其中一個走勢向上的徵兆，澳元有望打破去年底至上月的弱勢。

撇除上述因素外，澳洲自身經濟理想也會帶動澳元做好。該國除了重開邊境外，最新公布的2月服務業採購經理指數(PMI)初值為56.4，不但遠好過1月的終值46.6，還重返50的盛衰分界線，若加上較早前已公布的製造業P