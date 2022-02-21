俄烏戰雲不散！金價上破1910　汽油價飆困擾亞洲政局

俄烏開戰風險猶在，加上通脹高企，避險需求再推高現貨金價創8個月高位。與之一同上揚的原油，其現貨價上周也觸及每桶100美元關口，讓依賴進口石油的國家頭痛不已，尤其亞洲區多地政府選舉臨近，執政方如何妥善處理汽油漲價問題，頓成焦點。中國則繼續努力維持鐵礦石價格穩定，擬統一報價平台，展示今年以基建穩經濟和抗通脹的決心。

隨着不明朗因素持續，全球最大黃金交易所買賣基金(ETF)SPDR Gold Shares持倉量，自去年12月觸及20個月低位以來，已上漲逾50噸。各界追捧下，期金周一(21日)突破每安士1,910美元，再創8個月高位；2月已累漲約6%，有望創下2021年5月以來最佳月度表現。

市場普遍看好後市。金融機構22V Research認為，金價40周移動平均線才剛開始向上，其他動能指標也開始回升，預示仍可上漲。加拿大皇家銀行稱，隨着投資者從戰爭的可能性中尋求避風港，即使是對貴金屬不太感興趣的人，也看到了未來的潛在上升空間，短期內不排除再突破高位。Blue Line Futures則指，金價或已計入25美元作為地緣政治風險，故若俄烏緊張局勢緩和，金價就會回落。

IG Markets認為，下個需要關注的技術水平是1,920美元左右。花旗稱，未來3個月內金價可能會漲至1,950美元。也有媒體找來18位華爾街分析師作預測，有13人(72%)看好本周金價、3人(22%)看淡，僅1人(5%)認為橫行。

美國銀行觀點更宏觀，認為支撐黃金價格的不僅是恐懼，還有新興市場的央行一直買金，以此作為擺脫美元的一種方式。再者，薩爾瓦多朝向比特幣作為法定貨幣的發展失敗，可能會掀起其他央行轉而買金的新趨勢。

伴隨金價上揚的還有油價，意味各地汽油價格正受巨大壓力。有報道指，汽油漲價對亞洲各地執政黨而言是雪上加霜，加劇選情逆風，得失成敗足夠影響地緣政局穩定。野村稱，若某國出現低收入增長和高通脹，就是遭受雙重打擊，然後可能會產生經濟和政治影響，亞洲尤其令人擔憂，因該區所有主要經濟體都是石油淨進口國。

數據顯示，自2020年5月初以來，澳洲的零售汽油價飆了80%，日本則升37%。在印度，大型國有燃料零售商將在下月底的地方選舉結束後大幅漲價，意味總理莫迪領導的政黨將面臨嚴峻挑戰。南韓則於3月9日舉行總統大選；澳洲總理莫里森須在5月底前宣布改選國會，民調顯示可能慘敗，因汽油漲價重創消費者信心。日本7月也將改選一半以上的參議院席位，可能影響首相岸田文雄的首相寶座。岸田上周表明，正討論更多緩解高油價對家庭衝擊的政策。

然而，石油輸出國組織與盟國(OPEC+)之中最具影響力的成員沙特阿拉伯仍呼籲，要堅守逐步增產，即每月的日增產量為40萬桶，強調市場無供不應求。全球最大獨立原油貿易商Vitol集團認為，隨着全球需求今年勢創逾1億桶的新紀錄，料油價在未來9至12個月內或維持每桶100美元以上。油價高企有利相關企業，包括英國石油、蜆殼、埃克森美孚等國際7大油企正計劃今年內增加回購股份，涉額或達410億美元(約3,198億港元)，冀贏得投資者歡心。

除油金外，俄烏局勢及電動車電池需求看升，亦影響倫敦鎳價上周五(18日)衝上2011年8月以來最高，收報每噸24,144美元，升1.1%。花旗認為，因中國或大鬆銀根，同時間鎳供應「極度短缺」，故上調鎳價預測至每噸26,000美元。至於中國，目前主力穩住鐵礦石價格，市傳醞釀推出一系列措施，包括籌建國家層面的統一價格談判平台，變相成為與外國協商價格的唯一渠道，同時敦促鋼企加快併購，提高行業集中度，並在國內外增購礦山權益。