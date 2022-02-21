仲有排冧？火幣創始人料比特幣要到2024年才見牛市

虛擬貨幣難逃拋售潮！價格從6.9萬美元歷史高位「斬半」後曾現反彈的比特幣，近日價格走勢再度回軟，如今在每枚3.9萬美元水平徘徊。虛擬貨幣交易所火幣的聯合創始人杜軍指，若按過往的幣價周期作參考，比特幣下輪大規模升市或要等到2024年底至2025年初才會再出現。

杜軍指，比特幣每一次升市均與「挖礦」回報的獎勵減半(halving)機制有關。該機制被寫入比特幣的代碼，大約每4年發生一次。上次獎勵減半發生於2020年5月，翌年比特幣屢創新高；再上一次發年於2016年，比特幣則於2017年迎來升潮。

杜軍亦坦言，要準確預測比特幣走勢的難度增加，因為市場上仍有眾多因數影響價格，包括處在戰爭邊緣的地緣政治風險，以及疫情狀況。

不過，被稱為明星投資者的加拿大富豪Kevin O'Leary表示，由於監管機構尚未對比特幣進行監管，故許多機構投資者不被允許投資比特幣。他解釋，「不要視比特幣為一種虛擬貨幣，而是一種商品」，若合規後機構能夠進入比特幣市場，屆時價格將可進一步飆漲。

此外，「元宇宙」相關概念持續炒熱。中國移動通信聯合會元宇宙產業委員會發布《元宇宙產業自律公約》，提出「元宇宙」業務應「立足服務實體經濟」，並抵制利用「元宇宙」熱門概念進行資本炒作，以免形成市場泡沫。

公約指，自2021年以來，內地迎來「元宇宙」時代，亦引領數碼經濟轉型；惟同時亦出現部分亂象，為「元宇宙」發展帶來嚴重負面影響。該會呼籲業界要抵制資本炒作，業務應為實體經濟服務，企業亦應合理闡述元宇宙發展前景，引導公眾形成理性預期。

委員會強調，抵制編造有關「元宇宙」的虛假投資項目、發行「元宇宙」虛擬貨幣等非法金融活動、遠離以「元宇宙」遊戲為旗號的新型騙局，以及警惕虛擬房地產等新型標的的投機炒作風險，避免不良訊息在「元宇宙」項目中傳播。