蝕讓潮蔓延！居屋龍蟠苑560萬平手離場料蝕使費

二手樓市掀起蝕讓潮，已補價自由市場居屋都要損手。鑽石山龍蟠苑一房單位，放盤約20日，即減價50萬元，即以約3年前的購入價560萬元沽出，帳面平手，料蝕使費。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇黃文龍稱，北角康德大廈中層1室，實用面積約1,109方呎，套三房間隔，放盤約1個月，叫價1,600萬元，減價200萬，減幅約12.5%，獲買家以1,400萬元成交，低市價約5%，呎價約12,624元。

●中原周世康指，灣仔李節花園高層E室，實用面積約435方呎，兩房間隔，望山景，以940.8萬元易手，呎價約21,628元，新買家屬於用家，原業主於1998年以395萬元買入，持貨24年帳面獲利約545.8萬元，單位升值約1.38倍。

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九龍區

●世紀21富山劉倩彤指，鑽石山居屋龍蟠苑B座高層8室，實用面積約383方呎，一房間隔，已補價自由市場原先開價610萬元，放盤約20日，減價50萬元，以560萬元成交，呎價約14,621元，原業主於2019年連地價購入，當時作價560萬元，持貨3年滿SSD期沽貨平手離場，料蝕使費。

●中原賴仲軒表示，牛頭角淘大花園G座高層7室，實用面積約375方呎，兩房間隔，以608萬元易手，呎價約16,213元，新買家為同區上車客，原業主於2016年11月以493.8萬元購入，持貨逾5年帳面獲利114.2萬元，單位期內升值約23%。

●香港置業郭德文指，疫情無阻租務成交，大角咀港灣豪庭6座中層A室，實用面積約322方呎，兩房間隔，望內園景，以約1.45萬元放租1個月後，吸引同區客洽詢，雙方議價後減價500元，以1.4萬元租出，呎租約43.5元。

●香港置業謝正透露，長沙灣喜薈3座高層A室，實用面積約524方呎，兩房間隔，望市景，以約2.1萬元放租約兩個月後，即吸引區內客洽詢，議價後減價2,500元，以約1.85萬元租出，呎租約35.3元。

●香港置業黎俊華表示，長沙灣宇晴軒3座高層C室，實用面積約467方呎，兩房間隔，望內園景，以約860萬元放盤約6個月後，吸引外區首置客睇樓一次即決定入市，經議價後減價至838萬元，呎價約17,944元，建築呎價約12,774元。

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新界區

●利嘉閣陳志傑稱，青衣青怡花園3座高層F室，實用面積約343方呎，望北市景，放盤約半年，原叫價610萬元，經議價後減價45萬元或約7.4%，獲買家以565萬元承接，呎價約16,472元，原業主於2017年5月以約491萬元購入，轉手帳面獲利約74萬元，升值約15.1%。

●中原黃超華指，荃灣綠楊新邨近日接連錄得成交，本月累錄9宗買賣，相比上月全月4宗成交超逾1.2倍，該盤R座高層6室，實用面積約445方呎，兩房間隔，最初叫價788萬元，期間多次減價，本月最新叫價為710萬元，最終以703萬元沽出，呎價約15,798元，累減達85萬元或約11%。

●中原麥耀倫表示，荃灣綠楊新邨R座極高層6室，實用面積約451方呎，兩房間隔，最初叫價770萬元，屢次減價後，最新叫價已減至740萬元，新近獲一名趁疫市尋寶的投資者垂青，最終願意多減32萬元，即以708萬元成交，呎價約15,698元。

●祥益盤嘉茵指，屯門居屋兆康苑C座低層4室，實用面積約438方呎，外區客原居住在大埔，想鄰近家人居住，見上址包傢俬電器，業主又有800元議價空間，遂便決定即睇即租，以月租1.1萬元租入上址，呎租約25.1元。

●祥益黃文樂表示，屯門豐連2座低層A室，實用面積約300方呎，一房間隔，新租客鍾情屋苑屬區內較新入伙的樓盤，附設發展商裝修連傢電，可即租即住，加上屋苑鄰近工作地點，可節省交通時間，獲減租500元，以月租1.05萬元租入，呎租約35元。

●利嘉閣朱子華稱，元朗YOHO Town第2座高層E室，實用面積約516方呎，三房間隔，望山景，開價928萬元，經議價後減價66萬元或約7.1%，以862萬元沽出，呎價約16,705元，屋苑現時約有50個放盤，叫價由720萬元起。

●中原王勤學表示，元朗區本月累錄約53宗成交，與上月全月108宗成交相比，成交顯著減慢，區內尚豪庭1座中層B室，實用面積約603方呎，三房間隔，減價50萬元或5.6%，以850萬元成交，呎價約14,096元，新買家為用家。

●世紀21宇田徐雄新透露，大埔八號花園1座中層A室，實用面積約438方呎，兩房間隔，開價570萬元，放盤約3個月，累減46.2萬元，減幅8.1%，獲用家以523.8萬元承接，呎價約11,959元。

●中原徐家倫表示，大埔白石角海日灣1期B2座低層G室，實用面積約468方呎，一房間隔，開價約740萬元，議價後以713.8萬元售出，呎價約15,252元，新買家為用家，原業主於2019年1月以639萬元購入，持貨3年帳面獲利74.8萬元離場。

●中原黃達雄指，大埔居屋德雅苑中層21室，實用面積約531方呎，三房間隔，於2020年9月放盤，於未補價第二市場開價約500萬元，期間數次調整叫價，議價後以338萬元沽出，呎價約6,365元，略低於市價。

●中原侯惠良稱，沙田第一城2月至今暫錄約23宗二手買賣，較上月同期相若，屋苑39座高層E室，實用面積約284方呎，兩房間隔，議價後以533萬元易手，呎價約18,768元。

●中原馮澤源表示，沙田蔚景園2座中層G室，實用面積約369方呎，兩房間隔，去年12月放盤時叫價約740萬元，議價後以675萬元易手，呎價約18,293元，新買家為用家，原業主於2018年以608萬元入市，持貨約4年帳面賺67萬元，單位升值約11%。

●中原黎宗文指，大圍名城2月至今暫錄約3宗買賣，包括盛世1座南翼高層D室，實用面積約757方呎，套三房間隔，以1,488萬元易手，呎價約19,657元，原業主則於2012年以866萬元購入，持貨約10年帳面賺約622萬元，單位升值約71.8%。

●中原陳鴻霆稱，馬鞍山帝琴灣凱弦居最新錄6座中層G室，實用面積約1,031方呎，套三房間隔，開價約1,600萬元，議價後連車位以1,565萬元易手，呎價約15,179元，屬同類型單位新高價，原業主於2018年以1,308萬元購入單位，帳面獲利約257萬元，單位升值約19.6%。

●世紀21奇豐鄭達昌稱，馬鞍山銀湖‧天峰3座低層D室，實用面積約797方呎，三房間隔，放租兩個月，月租開價2.6萬元，減2,500元，以2.35萬元租出，呎租約29.5元。

●世紀21奇豐廖振雄指，西貢碧翠路碧翠苑2A座頂層單位，實用面積約1,147方呎，套三房間隔，望園池景，原先叫價1,590萬元，減幅3.9%或減62萬元，終以1,528萬元連雙車位成交，呎價約13,322元。

●世紀21將軍澳魏仕良稱，將軍澳居屋富康花園6座極高層G室，實用面積約592方呎，三房間隔，去年12月於未補價第二市場放盤開價650萬元，直至近日減價40萬元，減幅6.2%，以610萬元易手，呎價約10,304元，新買家為區外白居二買家。

●利嘉閣溫錦華表示，將軍澳富麗花園1座低層E室，實用面積約420方呎，兩房間隔，以618萬元沽出，呎價約14,714元，原業主於1996年12月以約273萬元購入，持貨至今約25年帳面獲利約345萬元，升值約1.3倍。

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